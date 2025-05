Sólo necesitas un papel: el truco infalible para acabar con el olor a pescado en casa

Este truco infalible te ayudará a acabar con el olor a pescado en casa, este papel te cambiará la vida. Necesitamos apostar claramente por una serie de ingredientes que puede cambiarlo todo, de la mano de una combinación de sabores que puede ser clave. Tenemos que aprovechar al máximo una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia en una cocina en la que puede pasar cualquier cosa. Empezando por unos olores que podemos eliminar fácilmente.

Necesitas sólo un papel

Este papel se ha convertido en un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Nos enfrentamos a una serie de cambios en los que todo puede ser posible, a la hora de cocinar una receta de esas que impresiona y en esencia podrás hacerte con un truco esencial.

El pescado es un ingrediente que debes tener en casa y que sin duda alguna se acabará convirtiendo en un buen básico. La cantidad de elementos positivos que nos aporta es un plus que no debe enfrentarse a otro de los detalles para los que quizás no estamos preparados.

El olor que desprende cuando lo cocinamos, no tiene por qué ser un impedimento, sino más bien todo lo contrario. Estamos ante un detalle que puede acabar siendo rutinario o desaparecer por completo, si empezamos a cuidar un poco más, la forma de cocinarlo y sobre todo, ponemos en práctica trucos de cocina.

Si has caído en la trampa de la cocina comedor, del espacio abierto, de ese sofá con olor a fritos o unas sardinas que arrastras mientras miras enteras tu serie favorita de Netflix, este truco te interesa.

El olor de pescado en casa tiene los días contados con este truco infalible que puede cambiarlo todo por completo. Será cuestión de ponerse manos a la obra con ello y de empezar a cuidarse un poco más, de la mano de un papel que todos tenemos en la cocina y es de lo más útil.

Los expertos de Mordestefood nos dan unos consejos básicos que podemos poner en práctica y que nos sacarán de más de un apuro. Será cuestión de ponerse manos a la obra con ellos y de apostar por este tipo de consejos prácticos:

Vigila la circulación del aire. Cierra la puerta mientras cocinas para evitar que el olor se propague por el resto de la casa.

Abre las ventanas para permitir que el aire circule y ayude a eliminar el olor.

Si utilizas una campana extractora, cierra las ventanas para maximizar su potencia de succión. Después de cocinar, vuelve a abrirlas para ventilar la cocina.

Corta las colas del pescado. La mayor parte del olor al cocinar cualquier pescado proviene de sus colas. Cortar los extremos de los pescados puede ayudarte a reducir ese olor. Sumerge el pescado en leche. Antes de ponerte a cocinar sumerge el pescado en leche durante 30 minutos. La leche ayuda a neutralizar el olor y suavizar el sabor del pescado. Usa cítricos y especias. Prepara una olla con agua y cáscaras de naranja y limón y déjala hervir durante unos minutos para crear un vapor fresco. Si quieres más intensidad de fragancia, prueba a hervir agua con clavo y romero.

Hornea 2-3 ramas de canela durante 5-10 minutos, abre la puerta del horno y deja que el aroma se extienda por la cocina.

Limpia con vinagre y agua oxigenada. Si quieres eliminar cualquier rastro de olor a pescado en la cocina, limpia las superficies y herramientas de trabajo con vinagre de limpieza. El vinagre es un desinfectante natural que también ayuda a neutralizar los olores.

Si conservas el pescado en la nevera guárdalo en un táper cerrado. Puedes neutralizar los olores de la nevera pasando una bayeta empapada en agua oxigenada, y si persiste, dejando una en cada balda durante 12 horas.

Estos consejos pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos, una apuesta segura para lograr lo que necesitamos.