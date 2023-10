Si sueles moverte entre instalaciones eléctricas, habrás notado que hay varios pequeños símbolos que sirven de referencia para que los electricistas puedan hacer su trabajo. Es una forma simple de comunicarse entre profesionales, informando a quien manipule los sistemas sobre qué va a encontrarse allí. ¿Qué es un símbolo eléctrico y cuáles conocemos?

Los símbolos eléctricos no son otra cosa que los que se incluyen en cualquier instalación eléctrica desde hace décadas. Para quien se dedica a este tipo de trabajos, es clave conocer todos ellos o, al menos, los que más se utilizan.

¿Para qué se usan los símbolos eléctricos?

En electricidad, existen una serie de símbolos de esquemas eléctricos , que permiten a todos los profesionales navegar cuando buscan instalar, renovar o reemplazar una instalación eléctrica. De este modo queremos presentarte los símbolos eléctricos imprescindibles que debes conocer para establecer tu esquema eléctrico.

Dentro de un esquema preestablecido, los pequeños dibujos les facilitan a los electricistas las labores de conexión y desconexión. Pueden realizar instalaciones, renovaciones o incluso sustituciones de tendidos eléctricos sin el riesgo de sufrir descargas letales.

Las normas españolas, como las de buena parte del mundo, exigen la incorporación de dichos diagramas de dominio público para representar las diversas partes de un circuito eléctrico. Es decir, una instalación no debería habilitarse sin contar con sus símbolos.

¿Qué sentido tienen los símbolos eléctricos?

A primera vista, uno podría preguntarse cuál es el papel de los símbolos eléctricos. Como ya hemos mencionado, permiten esquematizar una instalación eléctrica, pero su importancia no se detiene ahí.

Cabe señalar que las normas eléctricas (en España también) exigen sistemáticamente el uso de diagramas de instalación eléctrica que no deja de ser una representación pictórica de un circuito eléctrico. Por tanto, es fundamental conocer cualquier símbolo de un diagrama o esquema eléctrico estándar a la hora de crear su instalación eléctrica. Si no se hace un diagrama de la instalación primero, simplemente no se declarará compatible.

Esto es importante para los locales comerciales o artesanales (o todos los edificios destinados a recibir al público y / o al personal), que deben poder presentar este diagrama a cualquier inspector del trabajo.

En el caso de los locales comerciales y/o artesanales, se les puede pedir que muestren estos diagramas al inspector de turno. Finalmente, en ellos se incluyen datos como el grado de electrificación que puede soportar la casa, oficina o local comercial.

Símbolos eléctricos básicos

Todos ellos pueden verse en la ya famosa biblioteca de símbolos de Edraw, pero aquí van algunos comunes: