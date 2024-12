Si eres manchego y tienes estos apellidos podrías tener raíces judías

Estos apellidos pueden indicar que tienes raíces judías, especialmente si eres manchego. Los apellidos son el signo de identidad que nos relacionan directamente con una familia. Por lo que, debemos estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Sabremos de dónde venimos, pero, sobre todo, seremos capaces de conocer un origen en común que pueden mezclarnos con muchas otras personas que quizás hasta ahora desconocíamos. Tocará ver qué es lo que sucede con estos apellidos que tenemos por delante.

Estos apellidos te indican que puedes tener raíces judías

En Castilla-La Mancha podemos descubrir una serie de apellidos que nos conectan directamente con una parte de la historia de España. Antes del 1492 momento en el que se produce la expulsión de los judíos de nuestro país, fueron una de las comunidades religiosas más poderosas. Si tienes estos apellidos quizás formes parte de esa comunidad.

A: Abraham, Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldana, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya, Aranda.

B: Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo.

C: Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal, Castellanos.

D: Delgado, Diego, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte.

E: Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban.

F: Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, Flores, Fuentes, Fuertes.

G: Gálvez, García, Gato, Garzón, Gil, Gimeno, Giménez, Gómez, Granado, González, Gutiérrez.

H: Haro, Henríquez, Hernández, Heredia, Holgado, Herrera, Huerta, Hurtado.

I: Ibáñez, Israel, Izquierdo.

J: Jaén, Jiménez, Jimeno, Jorge, Juárez, Julián.

L: Lázaro, Leal, Lara, Larios, Leiva, León, Lima, Linares, Lobato, Lobo, López, Lorca, Lorenzo.

M: Madrid, Madrigal, Macías, Machado, Manuel, Márquez, Marchena, Marcos, Martínez, Marín.

N: Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez.

O: Ocampo, Ochoa, Olivos, Olmos, Oliva, Ordóñez, Olivares, Orellana, Ortega, Ortiz.

P: Pacheco, Padilla, Palma, Palomino, Pardo, Paredes, Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pedraza, Pena, Pérez.

Q: Quirós, Quemada.

R: Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Ribera, Ricardo, Rivero, Robles, Roca, Rivas, Rodríguez, Ruiz.

S: Salgado, Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Sancho, Serra, Serrano, Sierra, Silva.

T: Talavera, Toledo, Torre, Torres, Trigo.

U: Úbeda, Uría, Urrutia.

V: Valero, Valle, Vara, Varela, Vargas, Vázquez, Vega, Velázquez, Vera, Vergara, Villanueva, Vidal.

Z: Zalazar, Zaragoza, Zúñiga.

Son apellidos bastante comunes que no sólo afecta a los manchegos. En gran medida se extienden por todo el territorio y puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en ese pasado glorioso que puede formar parte de nuestro día a día.

Quizás teníamos algunas sospechas por el físico, pero ahora, con este tipo de confirmación a través de los apellidos, podemos saber si realmente hay ascendencia judía. Una de las que podemos tener, ya que España es un territorio que ha estado marcado por un pasado glorioso que implica varias civilizaciones y culturas.