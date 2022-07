¿Sabes qué es ‘Pianotramp’?: el homenaje de Hugo Selles a ‘Supertamp’

Hugo Selles comenzó a tocar el piano a los 6 años. No es un músico clásico habitual. Al contrario que la mayoría, su proyección musical se caracteriza por la mezcla de una amplia producción discográfica y por la diversidad de sus proyectos y propuestas. Este año celebra el décimo aniversario de su primer lanzamiento, un álbum que mezcló sus raíces en el piano clásico y romántico, con la música electrónica ambiental: Memories From a Cold Place. Desde entonces, este pianista y compositor nacido en Santander en 1988, lleva más de 20 trabajos publicados.

Hugo lanza ahora una mirada al pasado pero también hacia el futuro. Este mes publica un disco homenaje al icónico grupo inglés de pop-rock Supertramp. Un disco que no cae en obviedades o clichés, sino que muestra la mentalidad abierta de este pianista. Un trabajo de versiones, pero con sello propio, se entremezcla con la búsqueda de sonoridades diferentes. Pianotramp sale a la luz a nivel mundial el 24 de junio, en todas las plataformas digitales más habituales.

Abarcando algunos de los clásicos del grupo británico como puedan ser Dreamer o Fool’s Overture, no busca sin embargo caer en los estereotipos tan comunes de este tipo de discos, ya que muchos consisten en la transcripción casi exacta al piano de las canciones más famosas de un grupo. Hugo dice que con este trabajo » busca siempre crear algo propio, poner su sello de identidad». De esta forma, hay cabida para otras canciones no tan famosas de Supertramp como puedan ser Know Who You Are o A Soapbox Opera.

A lo largo de sus cuarenta minutos de duración, se percibe la influencia de la grandiosidad del piano romántico de Rachmaninov o la delicadeza de Chopin. También hay espacio para la improvisación, influido por algunos de sus pianistas favoritos de jazz como puedan ser Brad Mehldau o Lyle Mays. Y, se pueden además encontrar interesantes experimentaciones sonoras con el uso de un piano preparado, aplicando técnicas contemporáneas como las usadas en obras de George Crumb o Moritz Eggert, entre otros.

Hugo Selles no se mueve por lo que las tendencias del mercado mainstream van imponiendo. En su búsqueda incesante de innovarse y no repetirse a sí mismo, ha publicado discos de piano minimalista, jazz contemporáneo, folk, bandas sonoras, electrónica, metal progresivo y rock sinfónico. Una amplia discografía tanto en solitario como junto a otros músicos. Además de este disco homenaje a Supertramp, este mismo año ha publicado un álbum visual recopilatorio en su canal de YouTube bajo el título Ten Years – Live from Casyc, repasando varios temas de su discografía en solitario.

Entre todos los proyectos que este artista viene desarrollando en los últimos años caben destacar el Dúo Otero, formado junto a Miguel Diez; y la banda multi-género Psychic Equalizer. Y es que precisamente, el primer disco que el músico publicase en 2012, se trataba del primer álbum de este peculiar proyecto. Para conmemorar estos diez años de trayectoria, acaba de publicarse el documental Psychic Equalizer – Ten Years, dirigido por el cineasta Edgar Robles y disponible a través del canal de YouTube del grupo.

Hugo Selles publicará a final de año el que será su primer disco en solitario dedicado única y exclusivamente a repertorio clásico, con obras de Rachmaninov, Liszt y Debussy; y que ha contado con el patrocinio y apoyo de Yamaha Music Europe, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Musical San Fernando en Santander.

Premiado autor

Hugo Selles compagina su actividad como compositor y productor, con su carrera como concertista, la cual le ha llevado a actuar en auditorios y salas de conciertos de España, Italia, Francia, Dinamarca, Serbia, Alemania, Singapur, Suecia y Australia. Ha recibido numerosos premios y galardones en concursos de piano y música de cámara, tanto en España como en Suecia y Dinamarca. La música siempre ha sido el eje de su formación académica y personal. Ha sido becado por la Fundación Botín de Santander en cinco de sus convocatorias para realizar los estudios de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco Musikene y los estudios de Máster en piano y pedagogía de la Real Academia Danesa de la Música en Copenhague. Igualmente, ha sido becado por Warner Music Spain para realizar los estudios de Music Business Diploma en SAE Institute Madrid.

En noviembre de 2017, Hugo finaliza los estudios de más alto grado en interpretación, la Clase Solista de la Real Academia Danesa de la Música, habiendo sido su mentor el destacado pianista y compositor sueco Niklas Sivelöv, e incluyendo dentro del repertorio de su concierto final el estreno de la obra La Bestia, que pone música al poema de la joven y premiada escritora Celia Corral Cañas.