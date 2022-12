El reto visual que es casi imposible de acertar: ¿podrás con él?

A todos nos gustan los retos visuales, y es que realmente no podemos negarnos a tratar de resolver estos desafíos. En este caso, tenemos para ti un reto visual que es casi imposible de acertar, el que la mayoría de los participantes acaba abandonando porque no sabe cuál es la respuesta, o cómo hallar el fragmento correcto que falta.

El truco está justamente en que hay que encontrar el trozo de imagen que falta, pero para ello es importante estar atento, una virtud indispensable en cualquier reto visual que en éste cobra aún mucha más relevancia.

Reto visual que es casi imposible de acertar

Descubre el fragmento que no está

La clave está en que analices muy bien todos los detalles que aparecen frente a tus ojos porque, si no lo haces, terminarás sumándote a los varios que en el pasado intentaron resolverlo pero cuyas respuestas no fueron correctas. Lamentablemente no podemos ofrecerte ninguna pista, y lo único que queda es confiar en tu golpe de vista.

Pero no todas son malas noticias, y una especialmente buena es que no tienes un límite de tiempo para mirarla. Puedes detenernos en todos los rincones de la imagen, incluso con cierta calma para que nada se te escape.

Una vez que hayas mirado con atención la imagen del reto visual que te proponemos, sabrás que en la misma hay elementos como juguetes y dulces, aunque con la particularidad de que tiene una esquina rota, o bien recortada.

No nos interesa averiguar quién lo hizo sino en realidad cuál de los posibles fragmentos es el adecuado para hacer que la imagen vuelva a estar completa, y tu misión es precisamente indicarnos qué opción debería ser la correcta.

Por supuesto, todas las potenciales alternativas se parecen bastante entre sí, y eso hace difícil este reto viral. Complicado pero no imposible porque algunos pocos iluminados han sabido contestar sin error.

¿Te rindes? ¿No sabes cuál es el fragmento correcto?

En ese caso, te pedimos por favor que vuelvas a mirar la imagen lentamente, centrándote en el trozo ya añadido. Esta era la parte que se necesitaba para que nuevamente fuera un rectángulo perfecto, y la hemos añadido.

Entonces, ¿qué es un reto visual?

Tal vez recién has conocido tu afición a los retos visuales, así que déjanos decirte que se trata de pruebas basadas en imágenes, en las que tienes que señalar las anomalías en personas, animales, objetos, palabras y/o números.