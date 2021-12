Comer en un restaurante con estrella Michelin en 2021 no tiene por qué ser caro. Es cierto que cuando hablamos de restaurantes con este prestigio siempre nos imaginamos precios muy elevados, pero en muchas ocasiones realmente son solo unos pocos los que tienen precios poco económicos para el bolsillo. En general, el precio del menú es bastante asumible, especialmente teniendo en cuenta que se trata de restaurantes seleccionados como los mejores del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son los restaurantes más baratos de las nuevas estrellas Michelin este 2021?

A continuación te contamos cuáles son los precios más económicos de los nuevos restaurantes con estrella Michelin. ¡No te lo pierdas si quieres probarlos!

Restaurante Arrels, en Sagunto

Situado en Sagunto se encuentra el restaurante Arrels, que ha sido reconocido por el equipo que otorga las estrellas Michelin. Es el lugar perfecto para poder degustar comida de producto, de mercado y de cercanía con un marcado toque de autor y de vanguardia que aporta una gran personalidad a los platos que se cocinan.

Es un lugar muy concurrido debido a la variedad de sus platos y, como no, a su magnífico sabor. Además, los precios no son nada caros, sino todo lo contrario. El menú Llavor, que es el más económico, tiene un precio de 45 euros e incluye snacks, 3 pases, 1 principal y postre, que no está nada mal.

Kaido Sushi Bar, en Valencia

El Kaido Sushi Bar es un restaurante único en Valencia ya que se combina la alta cocina tradicional japonesa con los productos del Mediterráneo, una mezcla explosiva y deliciosa. Además, es un lugar muy exclusivo ya que solo se permiten 10 comensales por servicio, lo que supone un auténtico lujo.

El menú degustación del Kaido Sushi Bar, con una estrella Michelin, tiene un precio de 98 euros, que no está nada mal. También ofrecen un menú degustación más maridaje por un precio de 158 euros, un precio un poco más caro pero que sigue mereciendo la pena, especialmente teniendo en cuenta las técnicas novedosas que usan en este restaurante para preparar cada uno de los platos.

Atempo, en Barcelona, otorga a Jordi Cruz una nueva estrella Michelin

El restaurante Atempo ha conseguido de nuevo una estrella Michelin después de sufrir varios cambios en los últimos años. Volvió a Barcelona durante la pasada primavera de la mano de Jordi Cruz y, desde entonces, el éxito estaba asegurado.

En Atempo encontraremos una mezcla de sabores muy explosiva ya que se han encargado de combinar muchas culturas a la vez en los mismos platos. Encontraremos toques muy clásicos en platos exóticos, toques de cocina catalana, de la cocina francesa y, como no, del mar Mediterráneo. Comer en Atempo es, sin duda, toda una experiencia.

En cuanto el precio, el menú degustación es de 120 euros por persona, con opción de maridaje por 60 euros más, por lo que no está nada mal, especialmente teniendo en cuenta que podrás degustar 15 platos diferentes, cada uno con una historia muy interesante detrás y una mezcla de sabores y texturas que te dejarán atónito.