El restaurante compostelano Auga e Sal se ha llevado su primera Estrella Michelin. Un sueño cumplido para Alberto Ruiz-Gallardón, un jurista de formación que ejercía de abogado en un bufete de Madrid que se traslada y fija su residencia en Santiago de Compostela para formar una familia con su actual mujer.

«La que hoy es mi mujer trabajaba en Santiago y yo en Madrid. Vivíamos entre dos ciudades, todo era muy romántico porque cogíamos mil aviones, viajábamos mucho; pero cuando nació nuestro primer hijo decidimos que debíamos tener más estabilidad. Dejé el trabajo, nos vinimos a Galicia y me propuse cumplir el sueño que siempre he tenido: tener mi propio restaurante. Y aquí está, ¡y con Estrella Michelin!», relata emocionado.

Efectivamente, este empresario es el hijo del ex ministro de Justicia y un apasionado de la gastronomía y el vino que ha visto como todo el esfuerzo de años se materializa en un reconocimiento de primer orden. «Desde que se conoció que nos habían dado la Estrella Michelin, el teléfono no ha parado de sonar, esta mañana tenía como 1.000 mensajes, miles de llamadas. Está siendo una locura, pero estoy muy contento. El impacto que está teniendo todo esto, la verdad, es que no lo he vivido jamás», apunta.

La Estrella llega después de un sol Repsol y tras años de trabajo en Auga e Sal día tras día y, además, con una pandemia que ha puesto las cosas muy complicadas a la restauración. Por ello, reconoce Ruiz-Gallardón, la emoción fue máxima cuando vieron el nombre de Auga e Sal en la pantalla durante la gala de entrega de las Estrellas Michelin en Valencia.

«Mantener el restaurante abierto con pandemia ha sido una Odisea»

«Cuando vi el nombre en la pantalla pensé: «¡¡Por fin!!». Es que los dos últimos han sido muy muy complicados, hemos podido abrir el restaurante muy poco y ha sido, de verdad, una Odisea mantenerlo abierto. Así que cuando ves que, a pesar de todo, hay un resultado piensas que quizá aún podemos tener una oportunidad. Sentí alivio por ver los resultados de tanto esfuerzo, estamos muy ilusionados», comenta satisfecho y aún exhausto por toda la vorágine de felicitaciones y llamadas.

Ruiz-Gallardón señala que seguirán trabajando igual y con la misma ilusión que siempre: «Apostando por los productos de temporada y por aquellos que pensamos que son los mejores para elaborar nuestros platos». De hecho, y en esta línea, apuntaban desde la Guía Michelin, «el chef Axel Smith ha puesto su talento al servicio de la calidad y la estacionalidad del producto de proximidad».

El pan, tan importante, el restaurante lo compra en la panadería Pan da moa, los vinos son de todas partes del mundo elegidos especialmente por Ruiz-Gallardón, la carne (tanto de pollo como de vacuno) es autóctona, los aceites son vírgenes extra de primer primerísima calidad y el café viene de Aranjuez (Madrid).

«Estábamos nerviosos, ilusionados, sonrientes y de buen humor»

Precisamente fue con el chef Axel Smith con la persona de su equipo con la que acudió a la gala de entrega de las estrellas Michelin. «Nos dieron dos invitaciones y fuimos juntos, claro. Estábamos nerviosos, ilusionados, sonrientes y de buen humor. ¡Y te ves en esa pantalla! Fue emocionante, como ganar un Oscar, creo», cuenta riendo.