Las redes están que trinan con estas croquetas de paella de chorizo de Marks & Spencer

La cocina española es reconocida en todo el mundo por su excelencia y apreciada tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, hay ocasiones en las que otros países aprovechan su popularidad para comercializar variantes de alimentos tradicionales bajo la etiqueta de ‘spanish’. Esto suele generar mucha controversia, como ha ocurrido recientemente con un supermercado inglés que sacó a la venta unas croquetas de paella con chorizo.

La imagen compartida por Simon Hunter, un periodista británico que reside en Madrid, ha desatado una oleada de comentarios en las redes sociales. La combinación poco convencional en estas croquetas ha generado opiniones de todo tipo y ha sido motivo de debate entre los usuarios.

La cadena de supermercados británica ‘Marks & Spencer’ ha incluido en su catálogo una novedosa propuesta bajo la marca ‘M&S Food Collection. Master Deli’. Se trata de un plato de seis croquetas, de apariencia cuadrada y plana, que, según la etiqueta del producto, están elaboradas a mano en España y cuentan con ingredientes como arroz de paella, chorizo ahumado, azafrán y una bechamel cremosa.

Por lo general, las croquetas se elaboran con carne, pescado, bechamel, e incluso se presentan variedades con setas, quesos y verduras. Sin embargo, esta mezcla particular de ingredientes, especialmente la paella con chorizo, ha suscitado un amplio debate y controversia en Internet. La inclusión del chorizo en platos tradicionales españoles como la paella ha sido un tema polémico desde hace tiempo, y esta interpretación en forma de croquetas no ha pasado desapercibida.

Algunos críticos han denominado este plato como «comida de otro planeta», mientras que otros han pedido la intervención del embajador del país que haya concebido tal combinación. Incluso Hugh Elliot, el actual embajador del Reino Unido en España, expresó su opinión al respecto: «¡Chorizo, sí! ¡Paella, sí! ¡Croquetas, sí! ¿Todo junto? … ¿M&S, qué has hecho?».

En respuesta a las opiniones expresadas por usuarios en diversas redes sociales, expertos en la materia también han compartido sus puntos de vista. Según Eduardo Gambero, fundador de ‘Solo de Croquetas’, «si algo distingue a la croqueta como producto es su versatilidad». Además, menciona que su filosofía siempre ha sido que «todo puede convertirse en croqueta». Por esta razón, desde su restaurante ofrecen una croqueta que representa gastronómicamente a cada comunidad autónoma del país.

— Simon Hunter (@simoninmadrid) November 24, 2023