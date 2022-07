¿Es realmente mejor vestir de blanco que de negro en verano? En los últimos días hemos vivido una terrible ola de calor en prácticamente toda España y aunque se aconseja siempre vestir con ropa de tonos claros y parece que el blanco es el mejor color para ello, puede que también el negro debiera ser considerado. Lo cierto es que lo de vestir de negro en verano es un debate antiguo en la comunidad científica y aunque hay quien asegura que es el peor color de todos, otros en cambio opinan lo contrario e incluso lo recomiendan.

Blanco o negro ¿cómo vestir en verano?

Basta con abrir el balcón o la ventana estos días y sentir el calor que hace en la calle, para que nuestra primera elección de vestuario sea algo bien fresco, con tejidos como el algodón, a poder ser corto y además siempre solemos decantarnos por el color blanco, dado que este es el color que refleja el 100% de la luz. De este modo, y como atrae poco los rayos UV suele ser el color más recomendado como vestimenta de verano, mientras que el negro suele ser visto como un color prohibido cuanto más color hace.

¿A qué se debe esa renuncia a ir de negro en verano? Principalmente a que el negro absorbe todos los colores y la luz, de modo que si sales de casa completamente de negro, notarás como tu vestido o la prenda que lleves puesta enseguida aumenta su temperatura.

Sin embargo, la ciencia ha analizado si realmente el negro es un color que es mejor no llevar en verano y aunque se sigue prefiriendo el blanco, tienes que saber que cuando se habla de temperatura y de prendas de ropa, no sólo tenemos que tener en cuenta de qué color sean sino también nuestra propia temperatura.

En este sentido, expertos como Arturo Quirantes, profesor de Física de la Universidad de Granada que además cuenta con un blog de divulgación científica llamado El profe de Física, ha explicado la importancia de cómo los colores influyen en la sensación de calor que notamos, debido al modo en que absorben y reflejan la luz.

Según explica Quirantes, el blanco refleja la luz y evita que tengamos tanto calor, pero también refleja el calor que emite nuestro propio cuerpo, de modo que de alguna manera y para entenderlo «nos lo devuelve» y por ello a veces notamos mucho más calor del que podríamos llegar a pensar.

En cambio el negro, es un color que absorbe tanto el calor que emite el sol, como el calor de nuestro propio cuerpo. Esto se traduce en una sensación mucho más regulada de la temperatura exterior e interior y que sintamos menos el calor.

Por otro lado, si se dan las condiciones adecuadas: un poco de viento y el hecho de llevar una prenda holgada, puede que el negro sea un buen color para el verano ya que se favorecerá la llamada convección, es decir, que el calor se «moverá» gracias a la masa de aire, pero además, debido al color oscuro de la prenda conseguiremos expulsar el calor que esta haya absorbido de nuestro cuerpo.

Precisamente este proceso de convección es lo que se produce en el desierto y de ahí que los beduinos vistan siempre con capas de ropa negra holgada para evitar pasar tanta calor.