Que no te timen más: estas son las cosas por las que jamás te pueden cobrar en un bar

Lamentablemente, en el sector de la hostelería hay muchos que se aprovechan de las necesidades de los clientes, habituales o no, cobrándoles consumos que no corresponden. Desde que retomamos las salidas a bares y restaurantes, es importante que seamos conscientes de cuáles son los cargos que deberían figurar en nuestras facturas. Y también de lo que no te pueden cobrar en un bar.

Ya en su día, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ofrecieron algunas recomendaciones a la hora de pagar consumos en bares, restaurantes y otros establecimientos. En aquella nota oficial, explicaban que pueden cobrarte el hielo extra, incluso el agua, pero que hay cosas que no pueden adjudicarte en ningún caso. ¿Cuáles son los cargos que están prohibidos?

Lo que jamás te pueden cobrar en un bar

El IVA no incluido

Según lo que determina la legislación nacional, no está permitida la advertencia «IVA no incluido» en los precios y su cobro discriminado. Aunque así aparezca en el menú, el cliente tiene todo su derecho a negarse a pagar un diferencial por el IVA que no fue incluido. Generalmente, los bares y restaurantes lo hacen para que sus precios parezcan más bajos. No debes pagar el IVA no incluido.

La propina, ¿cómo y cuánto?

Hay países en los que es obligatorio pagar una propia regulada por el Estado, que suele ser del 10% hasta el 20% de la cuenta. Mientras tanto, en España no existe esa costumbre ni una ley regulando las propinas. Sí que se estila dejar cerca de un 10%.

Las reservas telefónicas

Tampoco pueden cobrar un plus por reservar, pero sí está permitido que te cobren un porcentaje menor del gasto anticipadamente. Es decir, una reserva de 10 euros que se descuente posteriormente del resumen de tus gastos. Eso queda en cada establecimiento.

Los cubiertos

El servicio de mesa, que algunos cobran bajo el concepto «cubierto», no puede añadirse a la cuenta de los clientes en España. Muchas naciones europeas sí tienen habilitado el cobro del servicio de mesa, pero en nuestro país está totalmente prohibido.

La ubicación

No deberías aceptar cargos extra por ubicarte en una zona privilegiada del bar o restaurante. Al menos no si no se te informa antes.

¿Qué pasa con el agua?

Desde abril del año 2022, todos los bares y restaurantes están obligados a ofrecer agua del grifo de forma completamente gratuita. Aquellos que no lo hicieran se exponen a sanciones por parte de los entes reguladores. Si quieres agua no envasada, deben dártela.