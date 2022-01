El bar español elegido como el tercero mejor del mundo: te contamos dónde está

Si algo caracteriza a nuestro país, es la cantidad de bares que existen. Por esto no nos extraña que haya sido un bar español como el tercero mejor del mundo. Y nosotros te contamos dónde está. ¡Descúbrelo!

Aporta un gran diseño y cócteles realmente sabrosos y originales. Y entre la lista de los 50 mejores hay otros también del país.

¿Cuál es el bar español elegido como tercero mejor del mundo?

Lo ha proclamado The World’s 50 Best Bars, uno de los premios más destacados de este sector que en la edición de 2021, que ha nombrado a la coctelería Paradiso, de Barcelona, como el tercer bar mejor del mundo.

Para dar este galardón son muchas las razones que se destacan como su diseño, con paneles de madera curvos de la barra frontal, su barrio el Born y sus fabulosos cócteles.

Este bar es mucho más porque sus bartenders explicarán cómo usar los utensilios necesarios, los pasos que seguimos para la elaboración de un cocktail, y dan la posibilidad de ponerlo en práctica. Y es que, en poco tiempo, Paradiso se ha convertido, en pocos años, en uno de los referentes mundiales en coctelería. Ejercen como asesoría 360º en la creación de nuevos proyectos, formación de equipos y conceptualización de cada local.

¿Cuáles son los mejores locales del mundo?

En este caso, ocupan el pódium dos bares de Londres: el primero de la lista es el Connaught Bar, que siempre está entre los primeros del mundo. Y el segundo es para Tayēr + Elementary, donde también destacan los cócteles y la cerveza de barril.

Otros bares españoles que se cuelan en la lista de los 50 mejores

En el The World’s 50 Best Bars, hay muchos más premios. Y al parecer también se han fijado en otros bares españoles que están entre los primeros puestos. Así destaca Two Schmucks, de Barcelona, que ahora ocupa el puesto 11, mientras que también es de destacar Salmon Guru, de Madrid, que está en el puesto 24, mientras que el bar Sips, también de Barcelona está ahora en el número 37.

Entre los mejores del mundo están The Clumsics, de Atenas; Florería Atlántico, de Buenos Aires; Licorería Limantour, de ciudad de México; Coa, de Hong Kong; el Copitas, de San Petersburgo; Jigger & Pony, de Singapur; Kattana Kitten, de Nueva York; o el Hanky Panky, de México.

En todo caso, vamos a empezar a ir a los que tenemos más cerca, puro deleite de nuestros sentidos.