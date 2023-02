6 cosas ilegales que hacen algunos restaurantes y quizá no sabías

Ir a comer o cenar a un restaurante es muy habitual, incluso ir a tomarte algo sin necesidad de comer, y hay que estar muy pendiente de los cargos que se realizan ya que en muchos casos se pretende cobrar por determinados servicios que no debería cobrarse, o al menos no en determinadas situaciones. Hoy te contamos varias cosas ilegales que muchos restaurantes suelen hacer y que deberías conocer para impedir que te pase a ti… ¡toma nota!.

Muchos establecimientos y empresarios, sean del tipo que sean, suelen aprovecharse del desconocimiento del cliente para intentar engañarle y ganar más dinero del que realmente se debería cobrar. Por suerte la gran mayoría no realiza este tipo de acciones, pero en muchos casos sí, por lo que conviene estar alerta y conocer mínimamente la ley para saber lo que se puede hacer y lo que no para no caer en engaños de quienes se quieren aprovechar de determinada situación.

6 cosas ilegales que hacen los restaurantes y quizás no sabes

No incluir el IVA en la carta

Algunos restaurantes ponen los precios sin IVA en la carta y una pequeña nota que advierte de que el IVA no está incluido, así verás una cantidad inferior a la que luego tendrás que pagar. Lo cierto es que esto es ilegal, ya que la cantidad con IVA debe figurar igualmente en la carta, de hecho, cualquier cosa que te vayan a cobrar debe estar en la carta.

Cobrar pan y hielo

Hasta hace unos años, todos los restaurantes te servían pan gratis para tomar mientras esperabas por la comida, un gesto de cortesía, pero hoy en día todos lo cobran. Lo mismo sucede con el hielo, que aunque parezca increíble, en muchos establecimientos te cobran si pides un hielito más para tu refresco o café. Están en su derecho de cobrar por estos dos productos, pero únicamente si ese coste figura en la carta. Si pides un hielo y después te lo cobran, revisa la carta, si en ella no figura el hielo no te lo pueden cobrar.

Utilizar los cubiertos

Puede parecer un chiste de mal gusto, pero se ha dado el caso de algún restaurante que ha puesto como concepto el cobro por el uso de los cubiertos, algo completamente ilegal, ya que es un utensilio imprescindible para poder comer. Es como si te cobran por ponerte el mantel o utilizar una silla.

Obligatoriedad de comer

Quizás vayas a un restaurante a tomarte un café y no a comer, y quizás te encuentres con uno que te obliga a consumir alguna comida para dejarte ocupar un sitio y poder tomarte este café. Esto es ilegal con matices, ya que si existe esa obligatoriedad debe informarse de ello en un lugar claramente visible, de lo contrario no te pueden obligar a hacer una comida para tomarte una bebida.

Mesa o terraza, más caras que la barra

Es muy habitual que, por ejemplo, un café te salga más caro si lo tomas en mesa o terraza que si te lo tomas en la barra. Esto está permitido pero únicamente si en la carta se indica el precio completo en cada zona, y si no está así indicado y sólo figura un precio, es lo que deben cobrarte sea cual sea el lugar en el que te lo tomes.

Agua del grifo

Gracias a una nueva ley, los establecimientos de hostelería ya no pueden cobrarte si pides un vaso de agua, en el caso de que te la pongan del grifo. Si es de botella, lógicamente, te la pueden cobrar, pero por ley están obligados a darte un vaso de agua del grifo gratis si así lo pides.