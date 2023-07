Va a un bar y lo que escucha en otra mesa le deja completamente helado

Cada día, los trabajadores de la hostelería se enfrentan a situaciones surrealistas con clientes de todo tipo. ‘Soy Camarero’ es una cuenta de Twitter muy popular que visibiliza muchas estas situaciones. Esta semana, ha publicado algo que ha escuchado en un bar y que le ha dejado sin palabras. Y lo cierto es que no es para menos.

¿Cómo se pide un café?

«Estoy en una terraza tomando café y he escuchado a una señora decir a la camarera lo siguiente: Un café con leche que sepa a café. Buenos días», ha compartido en Twitter ‘Soy Camarero’. Lo ha hecho en modo irónico, criticando que alguien quiera un café manchado de leche pero, al mismo tiempo, sabiendo a café.

Como era de esperar, el tweet se ha hecho viral, y las respuestas de los usuarios no tienen desperdicio: «A mí me lo pidieron con leche caliente pero que no quemara».

Esta no es la primera vez que ocurre una situación surrealista al pedir un café en un bar. Es muy frecuente que cuando un grupo de personas piden esta bebida en un local, cada una lo pida de una manera distinto. Y es lo que le ocurrió a Amalia, una usuaria de Twitter que compartió con ‘Soy Camarero’ una comanda de lo más curiosa que recibió de los propios clientes.

El pedido en cuestión era de 10 cafés y, tal y como podemos observar en la imagen, hay peticiones de lo más curioso. Sin lugar a dudas, lo más llamativo de la comanda son las aclaraciones que hay al lado de cada pedido en paréntesis.

2 Café con leche de avena

3 Café con leche normal (Menos mal que hay gente «normal»).

1 Café con leche corto de café (Si lo haces normal, le pones espuma y ni se entera).

1 Café con leche desnatado (Esta no sabe ni lo que bebe).

1 Tallat Desnatat (No come porque está a dieta; operación bikini 2023 hay que empezar con tiempo).

1 Café con leche descafeinado de sobre en vaso (Si, y el vaso de cristal de murano… pónselo en taza… tanta tontería… a picar piedra las llevaba yo…).

1 Té rojo (Le va la cultura oriental, se cree que es china o budista).