Te avisamos del truco oculto de los supermercados para que los clientes gasten más dinero, y hoy te contamos la táctica oculta que nunca te han contado sobre los bares: también te quieren rascar el bolsillo. Seguro que has ido a algún bar y has notado que las raciones no son iguales, faltando o sobrando una unidad, lo que hace difícil repartirlas de manera equitativa.

Este truco no solo ocurre con gambas, albóndigas o croquetas, sino también con el embutido y otros alimentos que se sirven en los bares. Aunque a los clientes les parezca una práctica injusta, hay una razón de peso detrás de ello: la estrategia para vender más raciones.

La regla numérica de los bares

La clave para entender cómo funciona esta estrategia es prestar atención a las matemáticas, ya que los bares utilizan una regla numérica que se basa en los números primos para servir las raciones. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por uno y por sí mismos, como el 2, el 3, el 5, entre otros.

Así, cuando vayas a un bar y pidas una ración con tus amigos o familiares, lo más probable es que el número de unidades sea impar. Sin embargo, en función de las personas que seáis, es posible que el bar os sirva un número de unidades par. La idea es que haya un «conflicto» en la cantidad a repartir, lo que obliga a los clientes a pedir otra ración para equilibrar el sobrante que queda o falta.

Por ejemplo, si sois tres personas y os sirven ocho croquetas, podréis comer dos cada uno y cortar las dos sobrantes en tres trozos para que todos coman la misma cantidad.

Otros trucos

Además de la regla numérica, los bares también utilizan otros trucos para que los clientes gasten más dinero. Uno de ellos es ofrecer aperitivos gratuitos, generalmente salados, como patatas fritas, cacahuetes o almendras. La sal produce sed, lo que hace que los clientes pidan más bebidas.

Otra práctica común en los bares es cobrar los cubiertos a los comensales. Sin embargo, esto es una práctica ilegal, según FACUA. Si te ocurre esto en algún momento, puedes pedir la hoja de reclamaciones y negarte a pagarlo.

Como ves, los bares también tienen sus propias estrategias para incentivar a los clientes a gastar más dinero. Al conocer estos trucos, podrás tomar decisiones más informadas cuando visites un bar y evitar gastar más dinero de lo necesario.