¿Por qué no se come carne durante la Cuaresma? En la liturgia católica, la Cuaresma es el período que va del Miércoles de Ceniza al Sábado Santo y que acompaña a los creyentes desde el Carnaval hasta la Pascua : según dicta la Iglesia, los viernes de Cuaresma no se debe comer carne (una versión más suave del ayuno, que incluiría o la abstención total o sólo una comida muy ligera al día).

¿Por qué no se come carne en Cuaresma?

¿De dónde viene la tradición de no comer carne los viernes de Cuaresma? En primer lugar, conviene aclarar que según la Iglesia todos los viernes del año no se debe comer carne, pero la infracción de esta regla durante la Cuaresma se considera pecado grave. Según el Antiguo Testamento, abstenerse de comer carne es una forma simbólica de «renunciar» a algo que agrada y satisface y de demostrar la capacidad del hombre para mantener a raya sus instintos en nombre de la espiritualidad.

Dado que Jesucristo sufrió y murió en la cruz el viernes, los cristianos determinaron que en ese día combinarían sus sufrimientos con los suyos. La Iglesia, por tanto, reconoce todos los viernes como Viernes Santo , en los que los fieles pueden ofrecer una especie de penitencia. La carne fue elegida como un sacrificio digno porque estaba asociada con fiestas y celebraciones. Por eso no comemos carne en Cuaresma. Comer carne el viernes, día en que se recuerda la muerte de Cristo, no sería coherente con el sentido de reflexión y humildad de este pueblo, por lo que con esta abstinencia honramos el sacrificio hecho por el Señor al morir en la cruz para expiar nuestro pecados. .

Sin embargo, esto hace referencia a una época en que la carne se consideraba un plato «graso» en comparación con el pescado, tradicionalmente más pobre: ​​en la Edad Media de hecho, se pensaba que la carne estimulaba más la libido del hombre y así lo inducía a ser instintivo, agresivo y violento.

La abstención de carne ayuda al alma

De este modo, eliminar los impulsos del cuerpo ayuda al alma, en la concepción cristiana, a elevarse hacia Dios: esto especialmente durante la Cuaresma , cuando después de los «excesos» del Carnaval es necesario purificarse con vistas al renacimiento pascual.

De hecho, en el Código de Derecho Canónico de 1917 se prescribe la abstinencia todos los viernes del año a partir de los 7 años. Las modalidades de abstinencia pueden ser determinadas además por las Conferencias Episcopales , que pueden conceder a los fieles la facultad de sustituir la abstinencia de carne por otras formas de penitencia, especialmente obras de caridad o ejercicios de piedad.

Incluso las celebraciones, en estos 40 días, son más discretas : no se deben engalanar los altares, no se deben celebrar bodas y también, se suspenden los cantos de Gloria y Aleluya.