¿Por qué han puesto cerdos en el aeropuerto de Ámsterdam? Los funcionarios del aeropuerto de Schiphol han decidido utilizar un método bastante curioso para protegerse de las aves mediante el uso de cerdos. Un pequeño experimento que podría ser muy interesante de analizar.

La prueba se ha llevado a cabo en el área que rodea el aeropuerto de Schiphol-Amsterdam en los Países Bajos. Un proyecto piloto para averiguar si los cerdos pueden mantener a las aves alejadas de las pistas de aterrizaje y áreas inmediatamente adyacentes.

La prueba en cuestión consistió en colocar un grupo de 20 cerdos en un área de dos hectáreas, entre las pistas de aterrizaje 18R-36L y 18C-36C, donde recientemente se sembró remolacha azucarera. Estas plantas atraen particularmente a las aves que las codician y que a menudo se acercan demasiado a las pistas de aterrizaje y los aviones, dando lugar a colisiones con resultados trágicos: permitir que otros animales (cerdos) se coman estas plantas debe mantener alejadas a las aves.

Las aves, de hecho, se sienten atraídas por la remolacha azucarera y pueden crear problemas a los pilotos.

En teoría, los cerdos deberían comer la comida que atrae a las aves , asegurándose de que las aves no sean atraídas al área … ya que podrían ser absorbidas por los motores y causar daños graves (y no sería la primera vez). El aeropuerto ya ha probado numerosos métodos contra estas aves , como rayos láser, sonidos especiales e incluso utilizó un tipo de césped que no es muy sabroso para las aves.

«Los pájaros aman la remolacha y, cuando la ven en el campo, se apresuran a comerla» – explica Ernst Koelman , inspector de medio ambiente y transporte, en una entrevista con el diario “The Guardian”. – «Si se acercan demasiado a las pistas para disfrutar de su comida favorita, se ponen en peligro ellos mismos e incluso el tráfico aéreo. Por eso contratamos cerdos: comen remolacha y mantienen alejados a los pájaros. Por ahora se trata de un proyecto «piloto», que afecta a un área limitada (solo 2 hectáreas) si consideramos que el área alrededor del aeropuerto cubre en realidad 2.000 hectáreas. Un pequeño experimento, cuyos resultados, sin embargo, ya son muy alentadores: el año que viene destinaremos más espacio a la presencia de los cerdos».

Todas estas estrategias resultaron poco fructíferas y decidieron utilizar cerdos. Durante las próximas semanas, los funcionarios de las instalaciones monitorearán la actividad de las aves en el área y la compararán con un terreno de referencia libre de cerdos. El experimento inicial ya ha sido un éxito y se colocarán muchos más cerdos en nuevas porciones de tierra.

Puede que no lo creas, pero a lo largo de los años se han utilizado muchos métodos para mantener alejadas a estas aves . Por ejemplo, los cerdos también se utilizaron en el aeropuerto de Salt Lake City, pero para comer huevos de gaviota; en otras partes del mundo utilizan cañones de aire y la Marina de los Estados Unidos incluso ha utilizado drones.