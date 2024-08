Puede ser su fin: adiós a las sillas más míticas de las terrazas españolas

Las sillas más míticas de las terrazas españolas pueden llegar a su final, de una manera que nadie hubiera esperado. Estamos tan habituados a verlas que nos costará despedirnos de ellas. Será el final de una época que todos hemos vivido y que ahora por ley puede desaparecer, al igual que lo han hecho otras costumbres o elementos relacionados con el consumo de alcohol o de tabaco. España se pone tan seria con estos elementos que prohibirá cualquier publicidad de cervezas, incluidas esas sillas de plástico de famosas marcas de cervezas.

Las terrazas españolas estaban plagadas de estas sillas que se han convertido en un elemento esencial. Siendo unas que más nos han marcado. Todos tenemos fotos en ellas, en ese chiringuito a pie de playa o en esa terraza de nuestro bar de pueblo favorito en verano. Han llegado esos días en los que nos hemos tenido que enfrentar a un cambio importante que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Son días en los que debemos empezar a pensar que hay elementos que tarde o temprano acabarán desapareciendo ante unas prohibiciones que debemos conocer y tener muy claras.

El fin de estas míticas sillas de terrazas españolas ha llegado

Nos encanta el verano, estamos ante unos momentos en los que el consumo de cerveza se multiplica. Es una bebida con una cantidad de alcohol baja, pero no deja de ser alcohólica, por lo que, debemos tener mucho cuidado con su consumo ante cualquier desplazamiento que realicemos.

El calor hace que queramos beber más y más, además de esa conversación que estamos esperando durante todo el año. Por ese motivo, tocará estar muy pendientes de unos cambios que son fundamentales y contra los que vamos a tener que prepararnos en estas próximas jornadas.

Las bebidas alcohólicas, al igual que el tabaco, son un elemento que poco a poco se irá prohibiendo o reduciendo su consumo. Especialmente ante la llegada de las nuevas generaciones que pueden ver en este elemento como un problema mayor, ya que estamos ante una bebida que puede tener consecuencias inesperadas.

Ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en un futuro en el que el consumo de alcohol se reduzca al máximo. Especialmente entre los más jóvenes que deben afrontar un futuro en el que nada debería hacerles pensar en el consumo de alcohol como una forma de evadirse de los problemas diarios.

La publicidad de las bebidas alcohólicas se reducirá al máximo

Las bebidas alcohólicas no deberían tener publicidad, esta es la medida que va a tomar el Ministerio de Sanidad. De la misma forma que el tabaco también ha dejado de ser objeto de patrocinadores o de anuncios publicitarios, el alcohol tampoco podrá hacerlo. Empezando por las sillas de terraza que nos han acompañado durante años y quizás haciendo peligrar los anuncios más esperados de la llegada del verano, los de la cerveza.

Esta medida choca con la de otros hábitos que son perjudiciales, como los procesados o los dulces que seguirán estando presentes, de momento. Los cientos de anuncios de publicidad que vemos en la televisión, seguirá estando en este momento. Siendo uno de los que no paramos de ver en estos días que tenemos por delante.

Los helados son quizás uno de los elementos que, como la cerveza forma parte del verano. La mezcla de las sillas de terraza de una conocida marca de cerveza y la sombrilla de una marca de helados es un básico, nada saludable, pero muy del verano. En estos días será un elemento que aprenderemos a ver.

Por lo que quizás hasta ahora lo que necesitamos es cuidarnos un poco más, más allá de las prohibiciones. Los menores no deben beber alcohol y los adultos pueden consumirlo con un límite que dependerá de cada persona, siempre y cuando no deban conducir o no pongan en riesgo su salud.

Estamos ante un problema que puede alargarse en el tiempo y que necesita que Sanidad actúe de forma inmediata. Son tiempos en los que tenemos que estar muy pendientes de una situación para la que debemos estar listos. De una forma o de otra, habrá llegado el momento de despedirnos de estas sillas y quizás sombrilla dentro de muy poco.

El Ministerio de sanidad busca la manera de evitar hábitos que pueden ser perjudiciales y que generen enfermedades. Sin duda alguna estamos ante un cambio que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Con unos elementos que quizás desaparezcan, pero seguro que esta publicidad, que no es buena para los más jóvenes que pueden verla como una forma de incentivar el consumo de alcohol, puede tener determinadas condiciones que quizás hasta no habíamos tenido como un peligro.