El actor y productor Alec Baldwin es noticia por haber, de forma accidentada, disparado sobre la directora de fotografía del wester, Halyna Hutchins, que protagonizada, causándole la muerte. ¿Qué es una arma de fogueo, puede realmente matar a una persona?

La industria de Hollywood está consternada con lo sucedido porque en los rodajes de las películas todo está muy bien estudiado para que no suceda nada y en Estados Unidos son muy cuidadosos con este tema. Las armas de verdad están totalmente prohibidas en los rodajes y de momento todo lo sucedido está en manos de investigación.

Ya han ido a declarar diversos testigos y el propio Baldwin está colaborando con la policía para aportar más datos sobre este fatal episodio. Pues además de la muerte de la mujer, los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza.

Balas de salva

Las armas que se usan para este fin en las películas deben contener balas de salva, y por esto se estudia otro tipo de proyectil que pudiera ocupar el interior y que ha causado la muerte de la directora de fotografía.

En general, las balas de salva no contienen proyectil, pero llevan pólvora e iniciador, así al hacer el gesto de disparar suenan como si hubiera balas reales.

Arma de fogueo

En el caso de que hubiera balas de fogueo, que es lo que se esperaba que llevaba la pistola que estaba a disposición del actor para este film, no tendría que haber sucedido nada a no ser que la distancia fuera realmente corta, pero como los profesionales ya saben la distancia a la que deben estar en tales circunstancias no parece ser el caso.

Ahora bien, como sabemos, ya ha sucedido alguna vez que se hubiera quedado en la boca de la pistola resto de este tipo de balas luego, y tiradas a gran velocidad, se produce una explosión de la deflagración, y a corta distancia provocar heridas realmente importantes que podrían conducir hasta la muerte.

De hecho en algún suceso que ha trascendido, más allá de las películas, han muerto personas por usar armas de fogueo, ya que la policía explica que el uso de este tipo de armas puede implicar riesgo de muerte si se utilizan a poca distancia por el efecto de la proyección de sus gases.

No sabemos si fue realmente lo que ha sucedido en el film que protagonizada Baldwin pero se especulan diversas causas, como esta, o bien que alguien hubiera cambiado estas balas por unas reales.