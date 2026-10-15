Poner una hoja de laurel seca detrás de la puerta principal: para qué se utiliza y por qué se recomienda

El laurel es un popular ingrediente de cocina que sin embargo, parece estar ahora de moda en redes debido a varios trucos en los que está presente y que se han hecho virales. De hecho, hace poco ya os explicamos cómo poner laurel dentro de la lavadora puede ser bueno para perfumar la ropa de la colada. Pero a la vez, unas hojas de laurel tras la puerta principal de casa puede servir para varias cosas, algunas relacionadas con antiguas creencias y otras con las características de la propia planta.

Si te gustan las tradiciones populares, puede que te suene que muchas veces se dice que el laurel trae buena suerte. En este sentido, ponerlo detrás o cerca de la puerta se puede interpretar para favorecer la prosperidad de la familia y evitar que las malas energías entren en casa. Pero no sólo eso, sino que el feng shui, también recurre al laurel debido a que por lo visto tiene propiedades espirituales, mientras que otras personas recurren a él por el buen olor que deja.

Para qué se pone una hoja de laurel seca detrás de la puerta de entrada

Buena parte de la costumbre de poner laurel tras la puerta principal de casa, tiene su origen en el significado que se ha dado a esta planta a lo largo de la historia. En la antigua Grecia y en Roma, sus ramas se utilizaban para elaborar coronas con las que se distinguía a vencedores y personajes destacados. Aquella relación con el éxito terminó dando paso a otras creencias que vinculaban la planta con la fortuna, la abundancia y la protección. Por otro lado, la puerta de entrada también tiene su importancia. Para algunas tradiciones, es el lugar por el que llegan tanto las visitas como las influencias del exterior. Por esa razón, se considera un sitio apropiado para colocar objetos a los que se atribuye algún significado protector tal y como es el caso del laurel.

Hemos de aclarar eso sí, que hablamos de una creencia popular. No existe ninguna evidencia de que el laurel pueda atraer dinero, evitar problemas familiares o impedir la entrada de energías negativas.

El otro motivo por el que se utiliza laurel seco en casa

El laurel tiene un olor muy particular que resulta fácil de reconocer cuando se añade a la comida. Ese aroma procede de los compuestos presentes en sus hojas, que no desaparecen por completo al secarse. Precisamente por eso, algunas personas aprovechan las hojas secas para colocarlas en pequeños rincones de la vivienda. En concreto, colocado detrás de la puerta sirve para perfumar la entrada aunque eso sí, de forma muy suave.

Su uso de hecho, puede resultar agradable para quienes disfrutan de los aromas vegetales, pero poco más. Si en la entrada aparecen malos olores, lo importante es comprobar de dónde proceden. Una hoja de laurel no resolverá un problema de humedad ni sustituirá la ventilación y la limpieza de la vivienda.

Cómo colocar correctamente la hoja de laurel y cada cuánto cambiarla

Lo primero de todo es coger una hoja de laurel que esté completamente seca, conserve su olor habitual y no presente manchas extrañas. Se puede utilizar una de las que se venden para cocinar, siempre que se encuentre en buenas condiciones. Después, solo queda buscar un sitio detrás de la puerta donde no se estropee con el movimiento. Si se deja directamente en el suelo, es posible que termine rompiéndose al abrir y cerrar. Para evitarlo, se puede sujetar discretamente en un punto fijo o colocarla en algún pequeño hueco protegido.

Respecto al tiempo que debe permanecer allí, no existe una duración establecida. Algunas hojas mantienen su aroma durante más tiempo que otras, dependiendo de cómo se hayan conservado y de las condiciones del lugar. Cuando apenas desprenda olor o empiece a deshacerse, se puede cambiar por otra. También es importante que no se moje. La humedad favorece su deterioro y puede provocar la aparición de moho, de modo que no es recomendable dejarla en una zona donde entre agua cuando llueve o se acumule condensación.

¿Sirve el laurel para evitar que entren insectos en casa?

Este es otro de los motivos por los que algunas personas recurren al laurel, especialmente cuando empiezan a aparecer insectos en casa. Sus hojas contienen sustancias aromáticas que han sido estudiadas por su posible efecto repelente frente a determinadas especies y aunque no es garantía al 100% de que evite que entren bichos, lo cierto es que basta con colocar un par de hojas de laurel allí donde ves hormigas o cucarachas y te das cuenta que en pocos días desaparecen.

De todos modos piensa que el olor es limitado y así lo será el efecto que tenga el laurel sobre los insectos, así que para evitar al 100% que entren, sigue siendo más útil mantener limpios los lugares donde se manipulan alimentos, cerrar posibles puntos de entrada y prestar atención a las zonas donde puedan encontrar agua o refugio. Y si el problema persiste, habrá que utilizar métodos adecuados para la especie que se quiera controlar.