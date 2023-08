La piscina natural en la sierra de Albarracín que te cautivará

En estos días de temperatura récord, las piscinas naturales se han convertido en uno de los grandes atractivos turísticos nacionales. Por suerte, en su geografía, España cuenta con todo tipo de lugares de este estilo; como la piscina natural en la sierra de Albarracín.

En este enclave nos podemos encontrar con diversas piscinas naturales que sobresalen por el paisaje que las rodea. Compuesto de pueblecitos y montañas, el emplazamiento dispone de sitios que vale la pena visitar. Entre todos ellos, destacamos la piscina que está en El Vallecillo.

Descubre la piscina natural en la sierra de Albarracín

Las aguas más codiciadas de Teruel

Así las llaman los pobladores de esta zona del país, que aseguran que las piscinas naturales cristalinas son uno de sus orgullos. Viajeros de todas partes de España las visitan a diario, pero especialmente durante esta época de sensación térmica elevada.

Para los locales, es una forma barata y divertida de refrescarse. No les queda lejos de sus casas y, si bien hay varias piscinas recomendables, una de las que se ha puesto de moda es la que se forma al pie de la famosa Cascada del Molino de San Pedro.

Dentro de la piscina natural, el tiempo parece haberse detenido, y las preocupaciones quedan a un lado.

Un destino ideal para estar en contacto con la naturaleza

Más allá de la piscina y la Cascada del Molino de San Pedro en sí misma, el municipio de El Vallecillo tiene otros secretos. Básicamente, todo el recorrido del río Cabriel hasta la cascada de diez metros vale la pena si te gusta el turismo aventura.

La calma reina y aunque las aguas no son tibias sino frías, eso no es un problema cuando los termómetros marcan cerca de 40° C. Muchos aprovechan la ocasión para acercarse hasta el molino que le da el nombre al paraje y aprender un poco más de su historia. Aconsejamos hacer el sendero que parte desde El Vallecito hasta la cascada a pie, así no te pierdes ningún vestigio de la naturaleza.

El trayecto abarca los «Ojos del río Cabriel» en una distancia de casi cuatro kilómetros hasta que finalmente llega a la cascada. No muy lejos de allí se halla la Cascada de la Herrería, menos concurrida pero igual de interesante. El sendero circular SL-TE 14.1 incluye a las dos, por lo que si coges su camino aparecerás en ambas y no te perderás ninguno de los imprescindibles de la región.