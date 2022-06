La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar tres piezas de fruta diarias, y la piña es excelente para el verano porque el 89% de su composición es agua. Ahora bien, ¿podemos comerla en cualquier momento del día? Se dice que la piña engorda si la tomamos por la noche, pero, ¿realmente esto es así?

¿Se puede comer piña por la noche?

Esto es algo que se dice no sólo de la piña, sino también de otras muchas frutas. El motivo es que los nutricionistas recomiendan no consumir por la noche alimentos de alto índice glucémico, y en este grupo entran algunas frutas como la sandía, el melón, la papaya, el plátano, y también la piña.

Lo que ocurre con este tipo de alimentos es que, al tener un índice glucémico alto, crean un pico de azúcares en la sangre. Si los tomamos durante el día no pasa nada porque sirve como combustible. Pero, por la noche, el cuerpo no puede quemar esas calorías, así que los azúcares en la sangre terminan convirtiéndose en grasa.

El desayuno es la comida donde podemos consumir alimentos con alto índice glucémico sin ningún problema porque tenemos todo el día para gastar esas calorías e impedir que se conviertan en grasa.

¿Significa esto que está totalmente prohibida la piña por la noche si no queremos subir de peso? No, por tomar una o dos rodajas antes de irnos a dormir de vez en cuando no pasa nada. Sin embargo, no es una fruta que debamos tomar a última hora del día por costumbre.

Beneficios de la piña para la salud

La piña es una de las frutas más saludables que existen. Aporta tan sólo 48 kilocalorías por cada 100 gramos, y tiene un contenido en fibra de 1,4 gramos.

El 89% de su composición es agua y es muy rica en vitaminas A, B1 y C. A esto hay que sumar que aporta potasio, magnesio y hierro, esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.

Los nutricionistas recomiendan tomar una rodaja de piña antes de una comida copiosa porque estimula la producción de jugos gástricos y regula la digestión.

Además, es un gran remedio para el hígado ya que comer piña con regularidad mejora la circulación de este órgano. Gracias a su alto contenido en vitamina C, fortalece el sistema inmune.

Y, por último, cabe señalar que la piña es muy beneficiosa para la piel ya que mejora la cicatrización de las heridas y las quemaduras, y acelera el proceso de curación.