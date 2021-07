¿Te imaginas hacerte milmillonario por un simple error bancario? Aunque parezca ciencia ficción, es lo que le ha ocurrido a una pareja de Lousiana (Estados Unidos). Se levantaron un sábado por la mañana como otro día cualquiera y, al revisar su cuenta del banco, se dieron cuenta de que les habían ingresado 50.000 millones de dólares, unos 42.134 euros al cambio.

La pareja ha sido entrevistada por la cadena CNN. El ingreso se debió a un error en Chase Bank. James ha bromeado acerca de que no se trata simplemente de un error de ceros, sino de alguien que se ha quedado «dormido sobre el teclado». Cuando vieron que tenían 50.000 millones de dólares de más, se sorprendieron y se preguntaron cómo había llegado semejante cantidad de dinero a su cuenta.

Ambos han explicado que todavía nadie les ha dado una explicación sobre lo que pudo ocurrir, pero saben que a otros clientes del Chase Bank les ha pasado lo mismo. Denuncian la atención que han recibido por parte de la entidad ya que desconocen si su cuenta se ha visto comprometida de alguna manera y el banco ni siquiera les ha llamado.

Por su parte, el Chase Bank ha explicado que se trató de un error técnico que afectó a una serie de cuentas. Ya ha restaurado el saldo previo y ha solucionado la operación de todos los afectados.

¿Tenía pensado la pareja gastarse el dinero? Según han dicho en la entrevista, no. «Hay una gran diferencia entre la moralidad y la legalidad. La honestidad y el buen carácter moral entraron en acción de inmediato, no podemos hacer nada con el dinero. Yo no lo gané, no es nuestro para gastarlo».

En 2016 sucedió algo muy similar en Australia, aunque con un resultado muy diferente. Un joven australiano, también debido a un error en el banco, recibió en su cuenta un crédito ilimitado. Él sí utilizó el dinero en viajes, coches y drogas, entre otros caprichos. El gasto total alcanzó los dos millones de dólares australianos. La policía le arrestó y fue declarado culpable por ser consciente de que estaba cometiendo un delito y por tener ventajas a nivel financiero.