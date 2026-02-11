Pablo Suárez, cocinero gallego: «El truco para hacer bacalao al pil pil está en usar un colador de esta manera»

El bacalao al pil pil es un clásico de la cocina del norte de España, conocido por su sabor intenso y su técnica exigente. Aunque solo requiere cuatro ingredientes, bacalao, aceite de oliva, ajo y guindilla, el verdadero reto está en lograr que el aceite se mezcle con la gelatina del pescado y se forme una salsa cremosa y uniforme.

Pablo Suárez, chef gallego y creador de contenido en TikTok e Instagram (@poesiadefogon), ha mostrado un método mucho más sencillo que evita el tradicional movimiento constante de la cazuela, garantizando un pil pil perfecto sin complicaciones. ¿Quieres saber cómo puedes preparar este manjar para impresionar a tus familiares?

El método de Pablo Suárez para clavar el bacalao al pil pil sin esfuerzo

El consejo del chef gallego, que se ha viralizado en TikTok, replantea el momento clave de la receta: la emulsión. Suárez explica en su vídeo que el proceso comienza de forma tradicional, confitando lentamente los ajos laminados y una guindilla en abundante aceite de oliva a fuego muy suave.

El bacalao se incorpora después en el mismo aceite y hay que freírlo por ambos lados, «solo con un ligero borbotón», señala Suárez.

Por otro lado, el punto diferencial llega tras retirar la cazuela del fuego y dejar que el aceite pierda calor durante unos minutos. Es entonces cuando entra en escena el colador metálico de malla fina. Tal y como detalla Suárez, el truco consiste en introducir el colador en el aceite templado y moverlo con suavidad, como si se estuviera batiendo.

De este modo, el colador actúa como una varilla adaptada a la densidad del pil pil, integrando rápidamente el aceite con la gelatina que ha soltado el bacalao en el fondo. El resultado es una salsa ligada en segundos, más estable y con menos riesgo de que se corte.

Una vez conseguida la emulsión, solo queda devolver las tajadas a la cazuela y calentarlas a fuego mínimo antes de servir.

Valor nutricional del bacalao y los mejores acompañamientos para el pil pil

El bacalao destaca por su perfil nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el bacalao fresco (Gadus morhua) es un pescado magro, debido a que su grasa se concentra principalmente en el hígado y no en el músculo.

Esto se traduce en un aporte energético moderado: alrededor de 74 kilocalorías por cada 100 gramos de porción comestible.

En cuanto a micronutrientes, la FEN subraya su riqueza en fósforo y selenio, minerales esenciales para la salud ósea y el sistema antioxidante. Una ración cubre aproximadamente el 39% de las ingestas recomendadas de fósforo en adultos.

También es una fuente relevante de vitaminas del grupo B, especialmente B12 y B6, fundamentales para el sistema nervioso y el metabolismo energético.

Respecto a los acompañamientos, el bacalao al pil pil no admite excesos. Su potencia gustativa y la untuosidad de la salsa hacen recomendable optar por guarniciones discretas: unas láminas de ajo crujiente, la guindilla y, como mucho, un poco de pan para no desperdiciar la emulsión. Y tú, ¿ya has preparado esta deliciosa receta?