Nunca jamás guardes esto en los cajones de tu cocina

A pesar de que los cajones de la cocina suelen llenarse siempre con cubiertos y pequeños utensilios como por ejemplo las espátulas o las pinzas para cocinar, seguro que más de una persona introduce dentro algunas otras cosas que no es nada aconsejable que dejemos dentro ya que podrían ser un verdadero riesgo no sólo para nuestra salud, sino que en realidad existen otros espacios de la cocina en los que será mejor almacenarlos. Repasamos ahora todo lo que nunca debes guardar en los cajones de tu cocina y te decimos dónde va exactamente.

Nunca guardes esto en los cajones de la cocina

Los cajones de la cocina deben estar organizados de igual forma que lo suelen estar los armarios o la despensa. Si los mantienes regularmente podrás llenarlos siempre de forma adecuada con los cubiertos en su sitio y sin que caigas en la tentación de guardar estos tres elementos que ahora comentamos y que nunca es recomendable meter en los cajones de tu cocina.

Pequeños electrodomésticos

Un espumador de leche que ya no usas, o una batidora de brazo que quizás ya no te sirve para nada. Es posible que electrodomésticos y accesorios de tamaño reducido acaben en uno de los cajones de la cocina ocupando espacio y también estorbando cuando queramos sacar un cubierto o una espátula. Si no sirven o no funcionan es mejor que los tires y en el caso de que no los uses puedes venderlos o regalarlos.

También las bandejas o las maderas más pequeñas es posible que acaben dentro de un cajón, lo que puede hacer que este se abra del todo. Prueba a guardar estas en una estantería de la despensa o incluso encima del frigorífico.

Alimentos

Un paquete de harina abierto, uno de galletas o también unos frutos secos, o chocolatinas…son muchos los alimentos que podrían acabar en uno de los cajones de la cocina, cuando en realidad no es buena idea guardarlos allí. Si ya están abiertos, podría caerse el contenido por el cajón, o llenarse todo con migas. También manchar los cubiertos, por ejemplo en el caso de la harina o ese paquete metido en el cajón se puede pasar de fecha, y que lo acabemos comiendo y nos afecte a la salud. O también, que allí se quede durante mucho tiempo y acabe atrayendo insectos y bichos.

Todo lo que sea comida debe estar bien cerrado y colocado en un armario de la cocina o en la despensa.

Utensilios mal colocados

Aunque dijimos que en los cajones de cocina podemos meter además de cubiertos, algunos utensilios, no todos son aptos para este lugar de la cocina. Los de gran tamaño es mejor que los dejes colgados o en un cajón más grande o podrías también organizar un cajón con los cubiertos y utensilios a diario, y dejar el resto para los demás elementos.