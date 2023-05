No tener citas con hombres cuyo nombre empiece por la letra ‘J’: así es la teoría viral que lo explica

¿Alguna vez has tenido una cita con un hombre cuyo nombre empiece por la letra ‘J’? El pasado 8 de abril ‘Entertainmet Tonight’ anunció la ruptura de Taylor Swift y Joe Alwyn después de seis años de relación. Desde entonce, los fans de la cantante no han parado de especular acerca de los motivos de la ruptura de la cantante y el actor. Pues bien, entre las diferentes teorías que han surgido, hay una que ha sorprendido a todo el mundo: la del nombre ‘J’.

Hombres cuyo nombre empieza por ‘J’

Según ‘Urban Dictionary’, esta hipótesis determina que «cualquier chico cuyo nombre comience con ‘J’ es una completa mierda y no deberías salir con ellos… Muy pocos hombres con un nombre que comienza con ‘J’ valen la pena». Una teoría que defienden miles de hombres y mujeres que han tenido malas experiencias con hombres cuyo nombre empieza por la letra ‘J’.

Hay incluso influencers y celebrities que defienden la teoría del nombre ‘J’, como Kenzie Elizabeth. Hace solo unos meses, dijo en el podcast «I Love You So Much» que no se puede confiar en los hombres cuyo nombre empieza por la letra ‘J’: «Esto es algo universal que debe llevarse a las masas. Los peores chicos con los que he salido tenían nombres ‘J’», según recoge ‘La Vanguardia’.

Por su parte, la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos señala que tres de los 10 nombres más populares para hombres en el último siglo empiezan por ‘J’: James (primer lugar), John (tercer lugar) y Joseph (octavo lugar). ‘The New York Post’ denuncia el estigma que puede causar esta teoría, por la cual millones de hombres podrían quedarse sin citas.

En plena era digital, es normal que se haya hecho viral en redes sociales como TikTok. Un usuario ha comentado lo siguiente: «Soy un ‘J’ y me juzgan, pero soy amable, ayudo a mis padres, practico deportes y tengo buenas calificaciones en la escuela, así que dejen en paz a los ‘J’”.

El hashtag ‘#JName(s)’ se ha hecho popular en Twitter, y miles de mujeres hombres han contado sus experiencias. Explican que los hombres ‘J’ son «tóxicos, no confiables y necesitan terapia». Un usuario, en ironía, dijo lo siguiente: «Jamás saldría con una Julia, sé que me quitará todo el dinero y después se irá con el mejor postor. No es que me haya pasado …».

Y tú, ¿qué opinas sobre la teoría del nombre ‘J’?