Es la serpiente más mortal del mundo: su veneno mata casi en el 100% de los casos

Las serpientes figuran entre los animales que más temor despiertan en el ser humano, aunque su nivel de peligrosidad varía considerablemente según la especie. En este artículo abordamos una que merece especial precaución por ser considerada la más letal del mundo, cuyo veneno, inoculado mediante su mordedura, resulta mortal en un porcentaje extraordinariamente elevado de casos.

Este formidable depredador natural destaca tanto por su impactante belleza como por su extraordinaria capacidad letal. Su veneno, una compleja mezcla de neurotoxinas y hemotoxinas, actúa con sorprendente rapidez sobre el sistema nervioso y cardiovascular de sus víctimas, provocando parálisis respiratoria y colapso sistémico en cuestión de minutos.

A diferencia de otras especies venenosas, la tasa de supervivencia tras su mordedura sin tratamiento inmediato es extremadamente baja, lo que la convierte en uno de los reptiles más peligrosos del planeta. Los científicos continúan estudiando los componentes de su veneno, que paradójicamente podrían tener aplicaciones médicas revolucionarias.

Su hábitat natural está experimentando transformaciones debido a la actividad humana, lo que ocasionalmente provoca encuentros no deseados con personas, aumentando el riesgo de accidentes potencialmente mortales.

El reptil cuyo veneno no perdona

Vive en las sabanas, en las colinas rocosas del norte de África y se llama mamba negra. Un nombre que ya denota el miedo que provoca, las consecuencias que puede generar un tipo de animal que puede acabar convirtiéndose en un problema mayor en muchos sentidos. El nombre ya nos invita a estar muy pendiente de este tipo de serpiente que pese a vivir en esta parte de África, puede extenderse a varias partes del mundo.

Estamos ante un animal que puede llegar a medir más de 4 metros, un tamaño que también influye en la velocidad a la que puede llegar. Algo que debemos tener en cuenta si nos cruzamos con una serpiente de este tipo en algún momento. Llega a los 20 kilómetros por hora, por lo que ya podemos correr o acelerar el coche porque es un animal bastante rápido, cuya picadura acaba casi en el 100% de los casos en muerte.

El veneno va tan rápido que el antídoto no llega a tiempo. Pese a poder salvarse la persona que ha recibido la mordedura, si nos muerde en medio de la nada, antes de que recibamos ayuda, seguramente nos habrá hecho efecto este elemento causando la muerte. Las serpientes no suelen morder a los humanos, pero sí a unas presas que se convierten en su comida. No debemos olvidar que son carnívoras y el mejor de los manjares para ellas son animales vivos.

Que no nos engañe el nombre de este réptil, generalmente estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos llame la atención. No es que sean negras, sino que el interior de su boca es de ese tono, por lo que recibe el nombre de un elemento que podría acabar siendo el que rara vez veamos, a no ser que nos ataque este animal en medio de un viaje por África en el que nos aparezca este animal.

Sin duda alguna estamos ante un tipo de réptil de lo más peligroso que debemos tener en cuenta nada más salir de España. No son animales de compañía, pese a que algunas personas quiere tenerlas en su casa. Siempre es mejor conocer bien la especie que incorporamos a nuestra casa y estar preparados para asumir cualquier riesgo, la mamba negra, debe vivir en libertad, lejos de todo ser humano.

La serpiente más letal: la mamba negra o la taipán

El taipán de la costa, es una de las serpientes terrestres más venenosas que existen junto a la mamba negra. Se distingue por su gran envergadura que oscila entre los 2,5 y 3 metros, su rapidez y alta toxicidad de su veneno.

Ambos reptiles son altamente capaz de matar aun ser humano con sus mordeduras. Sin embargo, el veneno de la mamba negra es mucho más rápido que el taipán, pudiendo matar en cuestión de segundos o minutos.

Si bien la neurotixicidad de del veneno de la serpiente del taipán es mucho más potente, el de la mamba negra es más eficiente. Este se introduce en el organismo a través del flujo sanguíneo llegando rápidamente hasta los pulmones o el corazón, generando así la muerte de la víctima.

¿Todas las serpientes son letales?

Sentimos una animadversión natural por unos animales que son más inofensivos de lo que parecen. Una serpiente siempre nos invita a pensar en ese reptil de sangre fría y de reacciones sin control que nos impiden detenerlo. Es un tipo de animal que puede acabar siendo un problema mayor, nada más verlo, suelen hacer que salgamos corriendo o que busquemos otra forma de pasar por ese lugar en el que están.

En realidad, muchas de esas serpientes que vemos aparecer en cualquier lugar, acabarán siendo las que busquen un lugar tranquilo desde el que tomar el sol o simplemente estén de paso. Este animal en libertad y por la zona en la que vivimos suele ser más tranquilo y menos agresivo de lo que nos imaginamos. Seguramente nos tiene más miedo ella que nosotros al ver llegar este animal en cualquier parte.

El problema está cuando empezamos a traer especies que vienen de fuera y que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. Hay partes del mundo en los que sí que podemos tener unas especies invasoras de serpientes que son peligrosas y que pueden acabar siendo potencialmente peligrosas. Por lo que tenemos que estar muy pendientes de determinadas variedades. No solo el tamaño importante, a veces el color y el veneno que llevan puede señalizar este problema para cualquiera que se cruce en su camino.

Estamos ante un tipo de elemento que será el que marque la diferencia en este momento, una serpiente que puede ser peligrosa debe estar perfectamente en consonancia con el riesgo que nos está despertando. Hay uno de estos reptiles que provoca casi el 100% de las muertes a las que llega a través de su picadura.