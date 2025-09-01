Ni por los mosquitos ni por estética: la verdadera función de poner aluminio en las plantas y es de lo más útil

Poner aluminio en las plantas puede acabar siendo de lo más útil, aunque no lo es sólo por el tema de los mosquitos ni por estética. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. El cuidado del jardín también vuelve a la rutina del día a día, necesitamos volver a descubrir lo mejor de un truco que puede cambiarnos la vida.

Las redes sociales son las encargadas de darnos cada vez más y más trucos para conseguir hacer aquello que deseamos y más. Habrá llegado ese momento de poner en práctica una manera en la que conseguiremos que nuestra casa, en especial nuestras plantas tengan todo lo que necesitan y más. Habrá llegado ese momento de apostar por un papel de aluminio que sale de la cocina una vez más para acabar en un lugar muy distinto.

Ni por estética ni por los mosquitos

Los mosquitos son los grandes enemigos de un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos detalles.

Las plagas son las grandes enemigas de las plantas y también de las personas que deben luchar contra ellas.

Has visto algunas planas con aluminio, no es un tema estético.

Es el momento de saber la verdadera función para poner aluminio en las plantas.

Esta es la verdadera función de poner aluminio en las plantas

Los expertos de Jardinería del Valles nos dan una serie de usos del papel de aluminio que quizás desconocíamos por delante, con algunos detalles que deberemos tener en cuenta.

Cuando iniciamos un huerto en lo primero que debemos pensar es en las semillas. No solo que sean de excelente calidad, sino también darles las condiciones adecuadas para que de ellas broten plantas sanas. El papel aluminio nos ayudará a crear un micro ambiente mas cálido para que ellas germinen mejor, protegiéndolas del viento. Usaremos unos pequeños cartones, los cubriremos con el papel y colocaremos en forma de pared alrededor de los semilleros.

Para proteger nuestras hortalizas de insectos, babosas y caracoles podemos cubrir la base de la planta con papel aluminio y poner piedras sobre ellas para evitar que sea arrastrada por el viento. De esta forma podemos contribuir al manejo ecológico de plagas en nuestro huerto.

Para árboles frutales podemos usar el papel aluminio de dos formas. Con la primera como método para ahuyentar las aves, colocaremos colgando varias tiras de este, logrando que se alejen. Otra forma es para evitar que roedores o mamíferos suban a nuestros arboles a comer sus frutos; en este caso enrollaremos el papel alrededor del tronco más o menos a unos 70 cm de altura.

En nuestro jardín y siguiendo a los mismos expertos de las plantas nos explican una forma de usar el papel de aluminio que quizás desconocíamos:

Hacer algunas flores de papel aluminio nos puede ayudar a espantar algunos pájaros o grandes animales que entran al jardín a estropear césped y flores. Con una buena forma, se verán muy bien con el colorido del jardín y ayudaran a reflejar los rayos solares dando un aspecto muy bonito.

Cuando deseemos hacer aplicaciones a nuestras plantas una buena forma de dosificar es hacer un embudo con el papel aluminio. De esta forma no perderemos ni un poco de mezcla y ahorraremos dinero en productos fitosanitarios. Para hacer su aplicación podemos usar un pulverizador regulable o un vaporizador manual.

Como ves el papel de aluminio tiene varios usos en el jardín y el huerto.