Ni malla ni pinchos: el truco casero para ahuyentar las palomas de tu terraza o balcón y es infalible

Este es el truco casero para ahuyentar las palomas de tu terraza o balcón es infalible que lo empieces a usar de la mejor manera posible. Es hora de aprovechar cada uno de estos elementos y de hacerlo de una manera que puede acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente todo puede cambiar, obtendremos un plus de buenas sensaciones de la mano de un cambio de tendencia que acabará marcando un antes y un después en este tipo de detalles que pueden ser lo que nos hará escapar de una plaga que puede acabar siendo esencial.

Es importante estar preparados para conseguir que estos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos pendientes de algunos detalles que pueden ser los que nos harán escapar de este tipo de plagas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden acabar siendo esenciales. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver cuándo este tipo de animales llegan a toda velocidad. En estos días en los que realmente todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Ni pinchos ni malla en tu terraza o balcón

La malla se ha convertido en un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará a la hora de apostar por un cambio que pueden acabar gestándose en algunos elementos que pueden ser esenciales en estos días que pueden ser los que nos afectarán de lleno, con ciertos detalles que pueden ser claves.

Deberemos estar preparados de una serie de cambios que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante. Será el momento de poner sobre la mesa esa idea de colocar una malla que además de costosa, nos da una estética en casa que no queremos.

Es tan fácil conseguir este cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa con la forma de espantar a las palomas. En especial en las grandes ciudades se han convertido en un problema mayor que va llegando a toda velocidad y que realmente puede hasta perjudicar a la salud de aquellos que están cerca de ellas. Este truco es esencial para evitar que lleguen a nuestra casa o incluso que prolifere esta plaga.

Este es el truco casero para ahuyentar a las palomas

Las redes sociales de los expertos saben muy bien la forma de ahuyentar a las palomas de cualquier rincón de nuestra casa, terraza o balcón, además de ventanas pueden verse afectadas por estos animales que cada vez más están siendo una plaga.

Los expertos de Prevent nos dan desde su blog una serie de soluciones ingeniosas que debemos poner en práctica para conseguir aquello que deseamos. Estos son los trucos caseros para hacer que las palomas se marchen para siempre:

Especias picantes para evitar su posado. Esparcir una buena cantidad de especias picantes en los espacios en los que se posen puede ser un repelente natural efectivo. Especias como la pimienta, la cayena, chile en polvo etc. espantarán a las palomas. Una alternativa económica y menos tóxica que los productos químicos.

Colocar bolsas de plástico. Quizá no sea la solución más efectiva de todas pero sí la más sencilla. El ruido y el movimiento de las bolsas espantará a las palomas.

Colgar CDs o DVDs.Los destellos de los CDs o DVDs deslumbran y molestan a las palomas. Es recomendable cambiarlas de posición de vez en cuando para que no se acostumbren…

Tiras de papel de aluminio. Su superficie reflectante genera el mismo efecto que los CDs además de producir ruido con el viento. Otra solución similar son los molinillos de los niños, los reflejos ayudan a disuadir a las palomas igual que su movimiento. Los globos de helio metálicos (los mismos que se han prohibido en el Metro de Madrid) también tendrán el mismo efecto disuasorio.

Slinky o muelle helicoidal. Los muelles de juguete estirados en forma de espiral y colocados en las zonas de posado de las palomas pueden ser una alternativa casera a los pinchos. Es más barato, más sencillo de colocar y menos peligroso. Además, cuando acabe el problema lo podemos reutilizar.

Lo importante es molestar. Cualquier solución que moleste o incomode a las palomas será efectiva. Si se encuentran seguras y cómodas en un espacio, en ningún caso lo abandonarán y probablemente aparezcan más palomas.

Un cambio de tendencia que puede ser la que necesitamos implementar, evitando al máximo alimentar a estos animales, de hecho, está prohibido hacerlo. Nada de dejar migas de comida en la terraza o cualquier elemento que les sirva para alimentarse y no alejarse por completo de nuestra casa.