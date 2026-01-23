Ni Cataluña ni Andalucía: ésta es la comunidad de España más antipática de todas, según una encuesta

Esta es la comunidad de España más antipática según una encuesta, quizás nos sentiremos identificados con este descubrimiento que cambiará la manera de ver a nuestros vecinos. La educación es algo que parece que se está perdiendo, vivimos una serie de cambios destacados en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Un giro radical que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con una novedad importante que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de saber qué comunidad autónoma está a la cabeza en cuanto a maleducados se trata. Una manera de visualizar esta situación del todo inesperada que puede hacernos colocar o pensar en este punto en el que quizás hasta la fecha no esperaríamos poder ver. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Esta encuesta quizás nos afecte de lleno en nuestro próximo destino.

Ni Andalucía ni Cataluña

Hay comunidades autónomas que tienen una fama marcada que quizás hasta el momento no imaginaríamos. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos en mente, una visita a alguna de las comunidades que acaban teniendo mala fama es importante.

Cataluña es quizás una de las que suele tener mala fama, aunque en realidad, simplemente debe estar pendientes de algunas peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. El idioma puede ser un problema, pero también cierta mala fama que parece que no tiene nada que ver con lo que dirían estos expertos en educación.

Hay un elemento que nos traslada directamente hacía algunos elementos que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado que tendríamos que empezar a ver llegar en estos días.

Este tipo de elementos que pueden llegar a buen puerto, acabarán siendo los que nos marcarán de cerca. La manera de hablar o de relacionarse con los demás, puede dar lugar a ciertas peculiaridades que han salido a la luz en esta encuesta.

La comunidad autónoma más antipática de todas según una encuesta

Una encuesta ha determinado cuál es la comunidad autónoma más antipática según los que han respondido esta encuesta. El portal idealista se hace eco de un conocido creador de contenido que parece que tiene muy claro cuál es la comunidad autónoma más antipática: «Es muy probable que los gallegos no estén de acuerdo con esta percepción, pero, según la pequeña encuesta realizada por Pla, publicada en sus redes sociales, la comunidad gallega es la cuna de las personas más antipáticas de España. Y aunque este dato no deja de ser absolutamente relativo, no está de más analizar los motivos que esgrimen los sondeos. Siguiendo con la misma explicación: «Los encuestados que votan a favor de Galicia como la comunidad más antipática (seis en total) argumentan que los gallegos «están apagados» y que «son muy bordes». Y no son los únicos en salir mal parados: en el segundo puesto se encuentra País Vasco con dos votos: de ellos se dice que «están amargados» y que «parece que hablan escupiéndote». El mal tiempo, al parecer, estaría detrás de la antipatía vasca. Los andaluces, por su parte, empatan con los vascos y se llevan dos puntos: uno por «pasarse de pijos» y otro por estar «todo el día discutiendo». El resto de votos se encuentran bastante repartidos: los catalanes se llevan uno por tenérselo «un poco creído», los extremeños porque «hay mucha gente mayor» y los valencianos, por su parte, también se llevan un voto por ser un poco «asquerosos».

No sólo por comunidades autónomas, también han un estudio sobre las ciudades más maleducadas: » Santa Cruz de Tenerife es, según los encuestados, la ciudad más maleducada de España, con una nota de 6,06 sobre 10. Le siguen Granada, con un 5,95, y Alicante-Elche, con un 5,81. El top diez de ciudades con malos modales sociales lo completan San Sebastián (5,77), Bilbao (5,73), Palma de Mallorca (5,69), Barcelona (5,64), Málaga (5,61), Valladolid (5,58) y Madrid (5,53). En el lado contrario se encuentran Vigo, con un 5,17, y A Coruña con un 5,18. También Valencia (5,28), Murcia-Orihuela (5,30), Oviedo-Gijón-Avilés (5,31), Las Palmas de Gran Canaria (5,39), Zaragoza (5,45), Sevilla (5,45) y Cádiz (5,50)».