Más catalán en las aulas de Baleares: 63 docentes obtienen el título para dar sus clases en esta lengua

Un total de 63 profesores han aprobado las pruebas libres del Plan de Formación Lingüística y Cultural (FOLC) del pasado mes de noviembre, con las que se les capacita para la docencia en catalán.

En años anteriores existía una única convocatoria de pruebas libres del FOLC, que habitualmente se realizaba en el mes de marzo y daba lugar a unos plazos demasiado ajustados para que aquellas personas que querían optar a los distintos procesos de selección de personal docente pudieran acreditar la obtención del FOLC.

En un comunicado, la Conselleria de Educación y Universidades ha resaltado que esta nueva convocatoria ha sido un «éxito» con 131 inscritos -de los que ha aprobado el 63% de los presentados-, por lo que así se consigue una «mejor gestión de este proceso».

La celebración de esta nueva convocatoria ha sido posible gracias a la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Conselleria y la Universitat de les Illes Balears (UIB). En el marco de este acuerdo, la Conselleria ha realizado una aportación extra de 15.000 euros respecto al convenio anterior, lo que ha permitido organizar y desarrollar las pruebas con todas las garantías.

La siguiente convocatoria de las pruebas libres del FOLC se celebrará, como ha sido habitual durante los últimos años, el próximo mes de marzo.

El FOLC es un programa impulsado por la Conselleria que tiene como objetivo capacitar al personal docente para impartir clases de y en lengua catalana en la enseñanza reglada no universitaria.

Este plan ofrece cursos y pruebas específicas para obtener los certificados de capacitación lingüística, necesarios para ejercer la docencia en catalán en Baleares. Asimismo, implica la actualización pedagógica del profesorado en activo, con el objetivo de «reforzar sus competencias profesionales y garantizar una docencia de calidad en lengua catalana».

«La Conselleria reafirma su compromiso con el personal docente y valora muy positivamente la respuesta del profesorado y el buen funcionamiento de la convocatoria, que contribuye a mejorar la planificación del curso académico y a ofrecer una mayor seguridad y previsión al cuerpo docente», han apuntado.