El prestigioso medio estadounidense 'The New York Times' ha determinado que la mejor morcilla de España la sirven en este pequeño restaurante que debes visitar.

Estos expertos podrían haber llegado a cualquier restaurante español que se base en esas recetas tradicionales de las carnicerías de las de toda la vida.

La mejor morcilla de España está aquí

La morcilla es uno de los alimentos que podemos disfrutar de una forma excepcional, con la ayuda de determinados ingredientes podemos crear un plato de lujo. En esencia, sólo necesitamos un poco de pan de pueblo, de ese que nos llevamos a casa recién sacado del horno y poco más.

Con un detalle que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades, una opción que puede ser la que tengamos en mente y que quizás nos haga reaccionar ante un producto tradicional que se está perdiendo. Las nuevas generaciones quizás no hayan descubierto esta receta espectacular que queremos redescubrir.

Podremos empezar a crear algunos detalles que acabarán siendo los que marquen un antes y un después, de la mano de algunas comidas que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una combinación de ingredientes que puede ser clave. Un cambio de ciclo que quedará marcado por una situación totalmente diferente que podría acabar siendo la que marque un antes y un después.

Ni Burgos ni León aquí encontrarás esta morcilla excepcional

'The New York Times' tiene en su poder la capacidad de lanzar a una serie de críticos en busca de nuevas metas que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado.

Apostar por un producto tradicional como este, acabará siendo una excusa perfecta para degustarla y saber el origen de este producto: Tierra de sabor nos sumerge en los orígenes de este alimento: «Un clásico que asumimos en la cocina española, cuyo origen se lo debemos a los griegos. De hecho, la primera mención la encontramos en la Odisea de Homero. Platón, el famoso filósofo griego, atribuyó la invención de este producto a Apoctonitas, uno de los siete legendarios cocineros que sentaron las bases de la cocina tradicional. Por su parte, los romanos, conocidos por su ingenio culinario, fueron precursores en el ámbito de los embutidos. Desarrollaron una amplia variedad de especialidades, entre ellas la «bollutus», que hoy reconocemos como la morcilla. En aquella época, este manjar se elaboraba principalmente con sangre y que se generalizó en la Península Ibérica.

Durante el siglo XVI, España presenció un florecimiento de la chacinería, como se llamaba entonces a la industria de los embutidos. Las primeras referencias escritas sobre la morcilla en España datan de esta época, donde se especificaba que debían elaborarse con tripas y sangre de cerdo, marcando así los estándares para su producción.

En Tierra de Sabor encontramos gran variedad de morcillas deliciosas con el máximo cuidado en la elaboración y la materia prima: Morcilla fresca de León, con piñones de Salamanca, Ibérica de Segovia y aperitivos como cigarritos de morcilla y manzana…Pero sin duda, si hay una conocida, esa es: ¡la clásica morcilla de Burgos! Y es que, lo largo de la historia, ha sido elogiada por su excelencia por figuras prominentes como el poeta del Siglo de Oro, Baltasar del Alcázar, quien la describió como una «gran señora digna de veneración» en una de sus obras conocida como La cena jocosa, elevando su estatus a un símbolo de distinción gastronómica».

El restaurante donde mejor se cocina este tipo de receta es en la Bodega Pimiento un restaurante especializado en carnes, con una brasa que destaca. Este restaurante se presenta como: «Un asador de toda la vida, muy conocido entre los locales y comarcas aledañas. Ambiente distendido con largas mesas de madera y bancos corridos. Cuenta con una gran terraza acristalada y otra abierta para el verano. El menú no cambia con los años. Todo el protagonismo se lo lleva el fuego: chorizo y morcilla a la brasa, pimientos asados, ensalada y chuletillas al sarmiento. Patatas a la riojana por encargo. No tiene gran variedad, pero sí muy buen producto. Hay que dejar espacio para probar los canutillos fritos rellenos de crema y el hojaldre. Importante reservar porque siempre está lleno».