Ni con azúcar ni con leche: el ingrediente para echar al café que todo el mundo está utilizando en España

El ingrediente para echar al café que todo el mundo está utilizando en España, puede cambiar por completo tu visión sobre esta bebida tan popular. Estamos ante un elemento que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Cada vez más valoramos esta bebida que no sólo la tomamos al iniciar el día. Esa pausa del café en la que descubriremos lo mejor de este tipo de ingrediente puede ser esencial que la tengamos en consideración.

Estaremos muy pendientes de un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando un antes y un después en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es momento de conocer en primera persona lo que nos está esperando en estos días en los que cada elemento cuenta, de una forma que costará creer. Este azúcar que ponemos al café quizás pase a la historia, de la misma forma que lo hará esa leche que ha ido cambiando por momentos.

Ni con leche ni con azúcar

El abandono masivo de la leche convencional ha afectado a la forma en la que tomamos el café. Son muchas personas, las que deciden renunciar a la lactosa y hacerlo con una alergia de por medio o, simplemente, para que sus digestiones cambien o por principios.

Los cada vez más veganos han acabado siendo los que han marcado estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Por lo que, ese ritual que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos haga descubrir las leches vegetales, algo, que cambia por completo el sabor de esta bebida que cobra protagonismo por sí solo.

El azúcar se ha convertido en uno de los elementos que menos vamos usando, sobre todo, si tenemos en cuenta que modifica por completo un café que tiene ese punto de amargor imprescindible para descubrirlo. Nos hemos vuelto amantes de esta bebida y lo hacemos de tal forma que vamos a sumergirnos de lleno en este tipo de ingrediente que quizás te sorprenderá, pero es uno de los más apreciados en la cocina. Los efectos de ver cómo se mezcla con el café pueden ser espectaculares por sí solos.

Este es el ingrediente que todo el mundo está mezclando con el café

La tendencia al alza de incorporar mantequilla o aceite de coco al café es cada vez mayor, sobre todo, pensando en los efectos de esta grasa beneficiosa en una bebida que también es saludable. Pese a que durante años han sido uno de los elementos más comentados.

Tal y como nos explican los expertos de Cafebarsel: «El café con aceite de coco se ha convertido en un aliado popular para aquellos que buscan adelgazar, gracias a la combinación única de sus propiedades termogénicas y saciantes. Este dúo no solo impulsa el metabolismo, sino que también ayuda a mantener a raya los antojos, facilitando así la pérdida de peso de manera más eficiente. El aceite de coco contiene triglicéridos de cadena media (TCM), que el cuerpo metaboliza de manera diferente en comparación con otras grasas. Estos se envían directamente al hígado desde el tracto digestivo, donde se utilizan de inmediato para producir energía o se convierten en cuerpos cetónicos. Este proceso ayuda a aumentar el gasto energético, promoviendo así la quema de calorías».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, la cafeína presente en el café es bien conocida por sus efectos estimulantes sobre el metabolismo. La combinación de cafeína con los TCM del aceite de coco potencia el efecto termogénico del café, aumentando aún más la tasa metabólica y, por ende, la quema de grasa. Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto saciante del aceite de coco. Al agregarlo al café, se puede prolongar la sensación de saciedad, lo que ayuda a reducir el consumo de calorías a lo largo del día. Esto es especialmente útil para aquellos que siguen dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas, ya que el aceite de coco puede proporcionar energía sostenida sin los picos y caídas asociados con los azúcares y carbohidratos refinados. Sí todas estas propiedades te han convencido, te alegrará saber que preparar este café es realmente sencillo. Simplemente tienes que añadir una cucharadita de aceite de coco a tu café caliente y removerlo, nada más».

Este café lo debes tomar en una hora muy concreta: «El momento óptimo para disfrutar de un café con aceite de coco puede variar según tus objetivos y rutina diaria, pero generalmente se recomienda consumirlo por la mañana o antes de una sesión de ejercicio. Tomarlo por la mañana puede aprovechar al máximo sus propiedades energizantes y metabólicas, proporcionando un impulso de energía sostenida que te ayuda a empezar el día con vitalidad. Tomar café con aceite de coco en ayunas puede ser particularmente beneficioso para impulsar el metabolismo y fomentar la pérdida de peso desde el inicio del día. Esta práctica aprovecha el estómago vacío para maximizar la absorción y metabolismo de los triglicéridos de cadena media del aceite de coco, proporcionando una fuente de energía rápida y eficiente».