Ni a las 12 ni a las 4: ésta es la hora a la que tendrás que cambiar el reloj esta madrugada

A lo largo de los años, el cambio de hora ha sido una tradición que todos conocemos, pero con el paso del tiempo, ha generado un gran debate. Cada año, a finales de marzo y octubre, los relojes de toda Europa se ajustan para adaptarse al horario de verano o de invierno. La iniciativa, que comenzó como una medida para ahorrar energía, hoy en día sigue siendo objeto de controversia. Aunque algunos se acostumbraron a cambiar el reloj y disfrutan de la luz solar extra durante los meses de verano, otros argumentan que afecta al bienestar físico y emocional de las personas, interrumpiendo sus ciclos de sueño y alterando sus rutinas.

En la década de 1970, la crisis del petróleo obligó a muchos países europeos a buscar formas de reducir el consumo de energía. El cambio de hora, al adelantar el reloj y hacer que las personas pudieran aprovechar más horas de luz solar durante la tarde. Desde entonces, esta práctica ha permanecido vigente, aunque con el paso de los años, su efectividad ha sido cuestionada. En 2019 el Parlamento Europeo votó a favor de eliminar esta práctica, pero la falta de consenso entre los países miembros ha hecho que se siga realizando este ajuste horario.

¿A qué hora hay que cambiar el reloj?

Este 2025, como sucede cada año, el cambio de hora se realizará en la madrugada del último fin de semana de marzo: la noche del sábado 29 de marzo al domingo 30 de marzo. Durante este fin de semana, los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 horas de la madrugada, que pasarán a ser las 3:00 horas. Este cambio implicará que el día en cuestión será más corto, ya que tendrá una duración de 23 horas en lugar de las 24 horas habituales.

Con este ajuste, en lugar de amanecer a las 7:00 horas, lo hará a las 8:00 horas, y el atardecer será a las 20:00 horas en lugar de a las 19:00 horas. Asimismo, con cada día que pase, el sol seguirá subiendo un poco más temprano y se pondrá más tarde. Este aumento progresivo de la luz solar alcanzará su punto máximo el 21 de junio, con el solsticio de verano, cuando se registrará el día más largo del año.

El verano de 2025 comenzará oficialmente el 21 de junio a las 22:42 horas (hora oficial peninsular), de acuerdo con los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Esta estación durará aproximadamente 93 días y 16 horas, hasta el 22 de septiembre, cuando comenzará el otoño.

El debate sobre la eliminación del cambio de hora

En 2019, después de años de debate, la Unión Europea aprobó una resolución para abolir los cambios de hora, y la mayoría de los europeos se mostraron a favor de eliminar esta práctica. Una encuesta realizada por la Comisión Europea reveló que el 80% de los ciudadanos de la UE preferirían no tener que cambiar el reloj. Sin embargo, esta medida no ha sido implementada. Los estados miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre qué horario adoptar, ya que algunos países prefieren el horario de invierno y otros el de verano.

Además, los aspectos logísticos de esta decisión, como las implicaciones para el transporte, la agricultura y la sincronización con otros países, también han influido en que la medida no saga adelante. En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que el cambio de hora seguirá realizándose hasta 2026, tal como está previsto en el actual decreto. Este calendario ya está fijado y, por lo tanto, no se espera que haya cambios significativos en el corto plazo.

Consejos prácticos

Cambiar el reloj y adaptarse al cambio de hora puede ser un desafío para muchas personas, especialmente porque perder una hora de sueño puede alterar nuestras rutinas y afectarnos física y emocionalmente. Sin embargo, con algunos consejos prácticos, puedes hacer esta transición de forma mucho más sencilla y minimizar los efectos negativos que puede tener en tu cuerpo: