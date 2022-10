Misterio resuelto: los expertos revelan si engorda más la miga o la corteza del pan

El pan es uno de los alimentos que más gusta a las personas, tanto adultos como niños, un alimento que con gusto te comes en cualquier momento del día y que puedes comerlo solo o bien acompañado de multitud de ingredientes, tostado, frito… ¡todo un mundo de posibilidades!. Si alguna vez te has preguntado si engorda más la miga o la corteza del pan, sigue leyendo para que tengas claro cuál de las dos te hará subir más de peso, sobre todo si la comes en grandes cantidades o con mucha frecuencia.

Aunque el pan está buenísimo en prácticamente todas sus modalidades y formas de preparación, lo cierto es que suele ser uno de los alimentos que más se recomienda consumir con moderación ya que engorda, prácticamente eliminado de tu dieta cuando tu objetivo es adelgazar, o al menos si «te dejan» consumirlo será en una ración muy pequeña para que no te impida bajar de peso.

¿Engorda más la miga o la corteza del pan?

Es curioso lo diferente que son los gustos de las personas en lo que al pan se refiere, ya que hay personas que se lo comen todo sin reparo mientras que otras se comen sólo la miga porque no les gusta la corteza, o viceversa. Aunque es un alimento muy beneficioso e importante en nuestra alimentación, hay que incluirlo en nuestra dieta de forma controlada y equilibrada para evitar riesgos de que no sea saludable.

La Fundación Española de Nutrición tiene disponible una guía llamada ‘Tu Elección Saludable’ en la que se puede encontrar información muy interesante para seguir una alimentación equilibrada que permita tener unos hábitos saludables y una relación con la comida totalmente sana.

En esa guía, varios expertos analizan diversos mitos relacionados con la alimentación, entre ellos que siempre se ha dicho que la miga engorda más que el pan, pero lo cierto es que eso no es así, y su explicación por parte de los expertos de la FEN es muy sencilla. Al ser la miga más blanda se concentra en ella una mayor cantidad de agua, lo que hace que tenga un menor aporte calórico, mientras que la corteza al ser más dura tiene menos agua y, por lo tanto, una mayor concentración de nutrientes y energía que eleva sus calorías.

El pan integral, más saludable que el normal

Siempre se ha dicho que el pan integral es más saludable que el pan blanco, el pan normal, y es totalmente cierto, aunque realmente no hay mucha diferencia entre las calorías de uno y otro, aunque sí en otros aspectos. 100 gramos de pan blanco aportan 277 calorías, mientras que la misma cantidad de pan integral aporta 250 calorías, mínima diferencia, pero el integral tiene mucha más cantidad de fibra y provoca saciedad, por lo que se suele consumir menor cantidad que si fuera blanco.