Manchas rojas en los huevos: qué significan y qué se debe hacer

Seguro que alguna vez te ha pasado esto. Has ido a cocinar un huevo y te has encontrado con una pequeña mancha roja que no sabes de dónde procede. A primera vista puede causar mucha impresión y eso te lleva a tirar el huevo, sin embargo, esta no debe ser la principal solución y no hace falta alarmarse por nada de esto. Existe una razón por la que esas manchas rojas han aparecido en el huevo de modo que te explicamos a qué se deben y que debes hacer en realidad, si encuentras estas manchas rojas en el huevo.

Qué son las manchas rojas que aparecen en el huevo

El huevo es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo gracias a su versatilidad en la cocina y su amplio abanico de beneficios para la salud: cuida la salud cardiovascular, favorece el desarrollo del cerebro… Ahora bien, hay ocasiones en las que el huevo puede presentar diferentes anomalías, como por ejemplo manchas rojas en la yema.

Pues bien, según explican los expertos, son «puntos de sangre» que se deben a una ruptura de vasos sanguíneos en el aparato reproductor de la gallina durante la ovulación. Otra de las causas más frecuentes de la presencia de manchas rojas en la yema del huevo es la descamación de los tejidos internos en el aparato reproductor de la gallina.

En concreto esas gotitas de sangre que se encuentran en la superficie de aproximadamente el 1 % de las yemas de huevo que se venden comercialmente se forman cuando las gallinas ponen huevos. Así como nuestros vasos sanguíneos a veces se rompen y se reparan solos, también lo pueden hacer las gallinas. Cuando ese vaso sanguíneo roto se produce dentro de los ovarios o el oviducto de una gallina, el tubo que transporta dicho óvulo desde el ovario al mundo exterior, un poco de sangre puede caer sobre la yema del huevo (más común) o dentro de la clara (bastante poco común). Contrariamente a la creencia popular, esto no significa que el óvulo esté fertilizado.

Podemos decir entonces que la presencia de estas manchas nada tiene que ver con factores genéticos o el estado de salud de las gallinas, sino que se trata de una incidencia fisiológica natural. Ahora bien, es cierto que estas manchas son más comunes en gallinas de edad avanzada y/o que sufren un gran estrés. Son mucho más frecuentes en gallinas marrones, que ponen huevos de color.

Como resulta lógico, encontrarnos con esta anomalía cuando vamos a cocinar un huevo es algo que nos inquieta. Sin embargo, las pequeñas manchas de sangre no son peligrosas para la salud, y repetimos que tampoco indican que el huevo esté fertilizado. Por lo tanto, podemos consumirlo sin ningún tipo de problema. Podemos retirar las manchas con una espátula de cocina, aunque si el huevo contiene mucha sangre, mejor tirarlo.

No suelen ser comunes

De todos modos, tampoco es algo que deba preocuparnos demasiado. Si compras huevos en un supermercado, es probable que nunca te salgan huevos con esas manchas rojas o de sangre. Los fabricantes «observan» los huevos vendidos comercialmente, lo que implica encender una luz brillante para tratar de detectar cualquier imperfección, y a menudo pueden detectar y eliminar los huevos con manchas de sangre antes de que se empaquen y vendan. En cambio si compras huevos directamente de un granjero o los obtienes de tu propio gallinero, es posible que encuentres manchas de sangre un poco más a menudo, y si compras huevos marrones o de otro color en la tienda, sí que podrías notar más manchas de sangre porque son más difíciles de detectar a través de caparazones más oscuros que los blancos.

Las anomalías más comunes en los huevos

Aunque es algo excepcional, hay algunos huevos que tienen dos yemas. Esto se debe a que, durante el proceso de ovulación, la gallina genera dos óvulos en lugar uno. Ocurre más en gallinas jóvenes.

Si la cáscara presenta ondulaciones, puede deberse a que el aparato reproductor de la gallina todavía no está completamente formato a un alto nivel de estrés en el animal.

Además de las manchas de color rojo en la yema, también pueden aparecer manchas blancas en la clara. Esto indica que el huevo está fresco, así que es normal.

Por otro lado, si ves que no tienen manchas de color rojo pero sí que aparecen de color verdoso o incluso con un poco de tonalidad rosada, ves con cuidado porque esta es una señal de que pueden contener bacterias que pueden acelerar el deterioro y pueden ponerlo en riesgo de intoxicación alimentaria.

¿Cómo saber si el huevo está bueno?

La forma más sencilla de saber si el huevo está bueno es sumergiéndolo en un vaso de agua. Si flota en la superficie, está en mal estado y no se puede consumir. Si se hunde a toda velocidad, está fresco. Y, si se hunde lentamente, hay que consumirlo pronto porque está a punto de caducar.