Lo que te cuentan parece verdad y todo el mundo pica: el timo del telefonillo que está de moda

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales, alertando a los ciudadanos sobre una nueva estafa que está afectando principalmente a personas mayores. El cuerpo de seguridad ha denominado este engaño como el «timo del familiar o de la grúa», en el cual los estafadores obtienen información personal y familiar para manipular a las víctimas.

Para llevar a cabo la estafa, delincuentes se preparan meticulosamente recopilando datos sobre familiares de la víctima, incluyendo detalles sobre hijos, parientes cercanos y otros datos de interés.

Así funciona el ‘timo del familiar’

La Guardia Civil ha emitido una advertencia respecto a una estafa que está afectando a personas vulnerables, como los ancianos, a través de llamadas telefónicas manipuladoras.

Esta estafa, conocida como el «timo del familiar o de la grúa», implica que los estafadores, tras obtener información detallada sobre familiares de la víctima, se presentan en su domicilio y tocan el telefonillo. Utilizan esta información para ganarse la confianza de la persona y luego solicitan dinero bajo pretextos falsos, como emergencias familiares o gastos de grúa.

Además, la Guardia Civil ha alertado sobre otra variante de esta estafa, donde los delincuentes ofrecen productos supuestamente valiosos a precios muy bajos. Sin embargo, estos objetos tienen un valor real mínimo o inexistente. En muchos casos, los criminales aprovechan el momento en que la víctima está buscando dinero para cometer robos adicionales, añadiendo más riesgo a la situación.

26 mayores estafados

Recientemente, se ha dado un nuevo caso de estafa en Valencia, donde un joven ha sido arrestado por defraudar a 26 personas mayores con el conocido «timo del vecino enfermo».

El modus operandi del detenido consistía en identificar los domicilios de personas mayores, visitarlas y hacerse pasar por el familiar de un vecino. Les contaba una historia ficticia sobre un grave accidente que había sufrido el supuesto familiar, solicitando dinero para cubrir los gastos médicos y el transporte al hospital. Como resultado de estas acciones fraudulentas, el estafador enfrenta ahora la medida de prisión provisional decretada por la Justicia, según informó Las Provincias.

La investigación policial comenzó tras la denuncia de uno de los afectados, quien reportó haber sido estafado con 650 euros. El estafador se había hecho pasar por el nieto de una vecina, inventando que ésta había sufrido un accidente y necesitaba ayuda urgente en el hospital. Aprovechando la buena fe de la víctima, el joven logró obtener el dinero prometido. Sin embargo, más tarde se descubrió que la vecina mencionada estaba fuera de la ciudad en ese momento.

Los agentes empezaron a relacionar este caso con una serie de denuncias similares presentadas en comisarías de Valencia. En cada caso, el estafador observaba a sus víctimas en comunidades de vecinos para obtener información personal que luego utilizaba para perpetrar sus engaños y conseguir dinero. Una vez que obtenía el efectivo, desaparecía rápidamente.

Según el medio mencionado, en algunos casos el joven incluso entraba a las viviendas de las víctimas mientras éstas buscaban dinero, o las acompañaba hasta el banco para retirar efectivo. Los agentes finalmente lograron identificar al delincuente y procedieron a su detención. Se ha confirmado que el estafador ya tenía antecedentes policiales por delitos similares.

La OCU avisa de la estafa del Bluetooth

En la actualidad, los intentos de estafa a través de SMS y correos electrónicos con enlaces fraudulentos están en continuo aumento. El phishing es el método más común, a través del cual los ciberdelincuentes roban datos tanto personales como bancarios de las víctimas.

Pero no sólo el phishing preocupa a las autoridades e instituciones. Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el Banco de España han alertado sobre el bluesnarfing, una técnica de estafa avanzada vinculada al Bluetooth de los dispositivos móviles. Esta táctica permite a los ciberdelincuentes explotar las vulnerabilidades del Bluetooth para acceder remotamente al teléfono de la víctima y sustraer información confidencial sin su conocimiento.

Para llevar a cabo el bluesnarfing, el Bluetooth del dispositivo debe estar activado, y el delincuente debe estar a una distancia cercana, generalmente entre 10 y 15 metros. Aunque normalmente se requiere autorización para establecer una conexión Bluetooth, los hackers pueden utilizar programas especiales para conectarse sin consentimiento previo, comprometiendo datos bancarios y contraseñas no solo en teléfonos, sino también en ordenadores, televisores, auriculares y relojes inteligentes.

El Banco de España ofrece una serie de recomendaciones para prevenir el bluesnarfing: en primer lugar, mantener el Bluetooth desactivado cuando no se esté utilizando, especialmente activando el modo no visible para mayor seguridad. Además, es crucial no autorizar conexiones con dispositivos desconocidos bajo ninguna circunstancia. Por último, enfatiza la importancia de actualizar frecuentemente el software del dispositivo móvil, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y fortalecen la seguridad del dispositivo.

Estas medidas son fundamentales para protegerse contra las sofisticadas técnicas de estafa digital que continúan evolucionando y amenazando la seguridad personal y financiera de los usuarios.