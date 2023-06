Lo de los ingleses en vacaciones es de locos: por qué muchos ya no lavan la ropa sucia cada vez que la usan

Un artículo publicado en The Guardian analiza la nueva tendencia sobre por qué muchos ya no lavan la ropa sucia cada vez que la usan. El tabloide británico cita algunas de las ventajas que tiene el no lavar las prendas con tanta regularidad como lo hacemos en España. Mencionan que los productos duran más tiempo, el medio ambiente sale beneficiado y no hay que estar pendiente de la tarea.

Por qué muchos ya no lavan la ropa sucia cada vez que la usan

Sin estadísticas oficiales al respecto -faltaría más-, lo cierto es que es creciente el número de usuarios que optan por esa alternativa. Basta echar un vistazo a las redes para comprobar la enorme cantidad de influencers que aseguran que es su nuevo estilo de vida.

Pero no se trata únicamente de quienes difunden sus propios hábitos y costumbres tras un perfil de TikTok, sino que también otras personalidades como el CEO de Levi ‘s, Chip Bergh, han afirmado que no hace falta meter sus vaqueros en la lavadora cada día. Recomienda, por el contrario, quitarles la suciedad con un cepillo de dientes viejo. Para algunos no es suficiente, y deberían ser lavados en una lavadora normalmente. Pero si el propio hombre a cargo de la marca insiste en que aguantan bien, habrá que hacerle caso

¿Y qué pasa cuando las prendas, en este caso unos vaqueros, quedan impregnadas de los aromas de la comida y otras cosas? Según Daniel, un especialista consultado por The Guardian, lo único necesario es airearlos por la noche fuera.

El experto aclara que todos los consejos son para todo el mundo y que hay personas que pueden desarrollar enfermedades si no lavan su ropa. En el caso de que notes algún tipo de reacción en tu piel por no lavar los pantalones o las camisetas, deberías consultar inmediatamente a un médico y abandonar la práctica. Los síntomas más comunes son la psoriasis y los eccemas.

¿Lavamos demasiado la ropa?

Hay quienes consideran que desde hace décadas lavamos nuestras prendas más de lo que deberíamos. Dejar de hacerlo puede suponer, para algunos, una merma en la calidad de vida. Sin embargo, a medida que la «moda rápida» de cadenas conquistas a los consumidores, tiene menos sentido lavar las prendas. Nunca llegan a deteriorarse: ¡las cambiamos antes!

Si nos comprometemos a lavar menos la ropa, el resultado de ello será un mucho menor consumo de energía y recursos. Ahorraremos grandes cantidades de tiempo y de dinero, que paso podremos emplear en ropa nueva si la vieja no nos sirve.

Considerando que la producción y el mantenimiento de las prendas es uno de los sectores que más energía requiere a diario, seguramente tendremos que ir haciéndonos a la idea de que, en algún momento, habrá que lavar menos la ropa… como los ingleses.