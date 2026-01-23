Llega el SIM Swapping a España: la estafa de moda que afecta a miles de ciudadanos

Los expertos alertan de la llegada SIM Swapping a España, una modalidad de estafa cuya finalizada es realizar un duplicado de la tarjeta SIM para tener acceso al número y, a partir de ahí, todas las aplicaciones que requieran la verificación en dos factores o nos hayamos registrado con él, como WhatsApp.

Una vez tienen acceso a nuestra cuenta de WhatsApp, pueden hacerse pasar por nosotros para, por ejemplo, pedir dinero a nuestros contactos. Se trata de una amenaza real de la que alerta la propia Guardia Civil ante el aumento del número de organizaciones criminales internacionales dedicadas a la técnica del SIM Swapping.

SIM Swapping, la estafa de la que alertan las autoridades

Para evitar caer en la trampa, lo primero y más importante es conocer cómo funciona exactamente esta estafa. Normalmente, los criminales se presentan en una tienda de la operadora con una falsa denuncia policial de que han sido víctimas del robo del teléfono y una fotocopia del DNI con la fotografía cambiada por la del delincuente que va al establecimiento, para solicitar el duplicado de la tarjeta SIM. Pero, ¿cómo obtienen toda esta información?

La respuesta es sencilla: mediante otras técnicas fraudulentas, como el phishing. A través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas fraudulentas, los delincuentes engañan a las víctimas para que faciliten datos personales, copias de documentos de identidad o credenciales de acceso.

Una vez que la operadora emite el duplicado de la SIM, el delincuente puede recibir llamadas, mensajes SMS y códigos de verificación enviados al número de teléfono, lo que le permite acceder a cuentas personales, redes sociales, servicios de correo electrónico e incluso la banca online. En muchos casos, la víctima no se da cuenta de lo ocurrido hasta que pierde la cobertura del móvil o detecta accesos no autorizados a sus cuentas.

«Recordemos que ante un SIM swapping, los ciberdelincuentes intentan duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del dispositivo móvil de una persona. Para ello suplanta su identidad a fin de conseguir un duplicado de la misma. Posteriormente, una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, accede a su información personal y toma el control de sus aplicaciones, suplantándole en sus redes sociales, cuentas de correo electrónico o banca digital, utilizando los SMS de verificación que llegan al número de teléfono. De esta forma el ciberdelincuente puede recuperar los mensajes de texto de confirmación con las claves y realizar algún ciberdelito con estas credenciales, como puede ser realizar una operación bancaria y suplantaciones de identidad», alerta el INCIBE.

Consejos prácticos

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta, aportan una serie de recomendaciones para evitar ser víctima del SIM Swapping:

Si detectas que el teléfono se ha quedado sin cobertura sin un motivo, contacta con la operadora de telefonía para notificarlo y comprobar qué ha ocurrido.

Implementa en tu dispositivo la autenticación en dos pasos, como medida adicional a la contraseña con la que podrás dificultar que alguien sin autorización acceda a tus cuentas. Puedes utilizar aplicaciones como Microsoft Authenticator, Google Authenticator como método alternativo de doble factor.

Actualiza las opciones de recuperación de la cuenta, por si hubieran conseguido acceder a tu información.

Evita proporcionar información personal por correo electrónico o por teléfono cuando te llamen, especialmente si no puedes contrastar que realmente son quién dice ser.

No introduzcas información sensible, como contraseñas y datos bancarios, si el dispositivo está conectado a wifi públicas.

Si has sido víctima de SIM Swapping, debes ponerte en contacto con tu compañía telefónica para anular el duplicado de la tarjeta. También es importante contactar con tu entidad bancaria para cancelar todas las operaciones realizadas de manera ilegítima y bloquear futuros movimientos hasta que se resuelva la situación. Por último, es fundamental guardar todas las evidencias de lo sucedido y denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, el artículo 45.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, establece lo siguiente: «En caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante devolverá a éste el importe de la operación no autorizada de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado la operación, salvo cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique dichos motivos por escrito al Banco de España, en la forma y con el contenido y plazos que éste determine. En su caso, el proveedor de servicios de pago del ordenante restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha de adeudo del importe devuelto».