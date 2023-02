Lista de la compra a la inversa para ahorrar dinero ¿Qué es y cómo hacerla?

La subida de precios en los productos de alimentación es algo que llevamos sufriendo desde el año pasado y parece que no cesa, a pesar de que ya se está aplicando una reducción del IVA en muchos de los productos que consumimos a diario. Tenemos que hacer la compra pensando mucho en lo que gastamos y aunque hacer una lista es esencial para no acabar comprando de más, o cosas que ni tan siquiera necesitamos, en este caso os queremos presentar la lista de la compra a la inversa. Un nuevo método que puede ser mucho más efectivo si se trata de ahorrar dinero.

Lista de la compra a la inversa para ahorrar dinero

Seguro que antes de ir a la compra sueles hacer una lista de todo aquello que necesitas ya sea para cocinar una receta en específico o para llenar armarios, despensa y nevera. De este modo, seguro que repasas todo lo que tienes y vas anotando lo que necesitas. Sin embargo, existe otro modo de hacer esta lista que consiste en la llamada «lista de la compra al revés» o «a la inversa».

Una lista con la que no sólo ahorras dinero sino que también evitas el desperdicio de alimentos y que consiste en cambiar el orden para hacer la lista de la compra.

¿Cómo se hace la lista de la compra al revés?

La lista de la compra a la inversa consiste en una lista en la que no se anota todo aquello que se necesita para hacer los menús que vamos a elaborar a lo largo de la semana o todo lo que sabemos que tenemos que comprar porque falta en nuestra nevera o en la despensa. Es todo lo contrario, ya que implica anotar todo lo que ya tenemos.

De este modo debemos ir y ver qué tenemos primero en los estantes o armarios de la cocina. Luego miramos la despensa, el congelador, la nevera y anotamos todo lo que ya tangamos y las cantidades. Un sistema más largo al principio pero que a la larga será mucho más sencillo y rápido y te permitirá llevar un control más exacto de la comida que tienes, y con ello que no acabes desperdiciando esta.

Una vez tengas la lista, tienes que planificar los menús a partir de los ingredientes que has anotado. De este modo te vas a dar cuenta que a lo mejor ya tienes suficiente para varios días y por otro lado cuando vayas a comprar, sólo gastarás en lo justo y necesario y no malgastarás dinero en cosas que no necesitas.

Gracias a la lista a la inversa lograrás evitar gastar de más, tirarás menos comida , optimizarás espacio en la despensa y la nevera y también evitarás que productos que a lo mejor llevan tiempo almacenados o guardados acaben pasándose de fecha ya que llevarás un control más detallado de lo que tienes.