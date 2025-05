La linterna de tu móvil no sólo ilumina ante un apagón: éstas son todas las funciones que desconoces

Las funciones que desconoces de tu linterna del móvil puede cambiar por completo esta forma de hacer realidad una serie de cambios que quizás hasta la fecha no sabias ni que podías tener. Sin duda alguna, hemos aprendido mucho de una situación que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en estos días que la red eléctrica puede haber fallado. Ahora sabemos que debemos estar preparados para todo y más, un apagón nos dejará sin luz, pero eso no significa que nos vamos a quedar sin la posibilidad de ver nada.

Uno de los elementos básicos que debemos tener en consideración cuando se produce un apagón es que tocará estar pendiente de una linterna que gracias a su luz puede darnos aquello que necesitamos y más. La llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después de la mano de determinados detalles que serán claves. Saber usar la tecnología que tenemos en nuestras manos puede ser clave. En especial en estos días en los que nos preparamos para una nueva jornada sin luz.

Las funciones que desconoces de tu móvil

Lo que puede pasar en estos días es un nuevo cambio en la manera de usar nuestros sistemas más necesarios en estos momentos. La linterna del teléfono puede sacarnos de más de un apuro en unos primeros instantes en los que el tiempo es oro.

El teléfono puede verse afectado por este apagón y lo hará de tal forma que deberemos estar muy pendientes de una serie de elementos importantes. Es nuestra primera arma para combatir un elemento como la oscuridad que puede resultar especialmente peligroso.

Las caídas inesperadas, a causa de un obstáculo que no vemos o cualquier otro desastre que tengamos en consideración, un tipo de elemento que puede acabar siendo, el que marcará unas jornadas que son del todo inesperadas en estos tiempos que tenemos por delante.

Será momento de apostar claramente por algunos ingredientes que pueden darnos un poco de seguridad a la hora de poder empezar a controlar determinados detalles que pueden salvarnos de caernos o sufrir cualquier daño cuando la oscuridad llega.

Este último apagón ha sido de día, pero no sabemos cuándo puede suceder el próximo, de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para lo peor en estos días, que parece que tengamos que volver al paso, pese a tener la última tecnología en nuestras manos.

La linterna de tu móvil tiene muchas otras funciones que desconoces

Muchos nos preparamos para el apagón con una linterna a pilas a la que sólo podremos llegar con la ayuda de nuestro teléfono que ya incorpora una linterna en su interior. Pero eso sí, debemos aprender a usarla de la mejor forma posible, sacándole el máximo partido a esta herramienta.

Antes que nada, debemos tener en cuenta cómo podemos encender la linterna con un simple gesto, algo que nos ayudará a evitar buscar este botón que quizás no encontremos a oscuras. Una aplicación o un sistema que incorporan todos los teléfonos nos sacarán de más de un apuro, de una forma que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos poner en práctica y es mucho más sencillo de lo que parece.

Tal y como nos explican los expertos de Allzone, este proceso es mucho más sencillo de lo que parece es cuestión que nos preparemos para ponerlo en práctica de la mejor forma posible siguiendo los pasos que nos indican:»En primer lugar, cabe destacar que, al abrir la aplicación, no tendrás que aceptar permisos adicionales para empezar a utilizarla. Aspecto que transmite confianza. Una vez abierta, en la pantalla de inicio, la principal, encontrarás el icono de un botón encendido. Si pinchas sobre este botón se encenderá la linterna. Sin embargo, para localizar la función que buscamos, habrá que dirigirnos a la parte inferior de este botón. Descubrirás que aparece “Encender al agitar” y simplemente tendrás que pinchar sobre esta opción. De esta forma, se activará. Además, en el lado derecho puedes observar el icono que podemos identificar como un engranaje. Tendrás que pinchar sobre él. Así, se procederá a la configuración de la función. Finalmente, en esta configuración, podrás modificar factores como la sensibilidad y brillo de la linterna. Además, la puedes ajustar a la intensidad a la que sacudirás tu teléfono móvil».

Además de poner en práctica esta forma de encenderse, será lo mejor que puedas poner en práctica una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia. De la mano de algunos cambios que serán los que nos ayuden a conseguir aquello que queremos, graduar la intensidad de una linterna que ya sabemos que podemos encender de una forma muy diferente.