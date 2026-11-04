Para limpiar el cristal del horno sólo necesitas una percha: el truco de los expertos para dejarlo como el primer día sin desmontarlo

Muchas veces, aun cuando se limpia a fondo el horno, se friega el interior de la puerta y se eliminan los restos de comida quemada, el cristal sigue estando sucio. La razón suele estar en una zona donde no llega la esponja. La grasa y las manchas también se acumulan entre los paneles de cristal. La buena noticia es que se puede solucionar este problema sin desmontar la puerta.

Un método que no requiere herramientas especiales

Jill Nystul, autora estadounidense del blog One Good Thing by Jillee, comparte una forma de limpiar el espacio complicado de acceder entre los cristales. El truco consiste en usar una percha de alambre, toallas de papel, una goma elástica, vinagre blanco y detergente para platos.

El primer paso es mezclar la misma cantidad de vinagre blanco y detergente en un envase con pulverizador para limpiar el exterior de la puerta y después el interior. Para los restos que se resisten a desaparecer, se recomienda dejar actuar el producto antes de comenzar a limpiar. Cuando ambos lados queden limpios, se puede proceder a limpiar el espacio entre los cristales.

Cómo eliminar la grasa entre las ventanas

Algunos hornos tienen unas finas aberturas en la parte inferior de la puerta que facilitan el acceso entre los cristales. Nystul aconseja enderezar con cuidado una percha de alambre, envolver el extremo con las toallas y sujetarla con la goma. Se deben humedecer sutilmente las toallas con la mezcla y pasarlas con suavidad por los huecos entre los cristales, con movimientos lentos y delicados para suprimir las manchas visibles. Para finalizar el proceso, conviene utilizar una toalla de papel seca o un paño suave para eliminar la humedad y los restos.

Qué hacer si el horno no cuenta con salida de ventilación

Si bien algunos modelos cuentan con puertas desmontables, otros tienen paneles fijos y el método de limpieza es distinto. En estos casos, el portal Real Homes sugiere consultar las instrucciones del fabricante antes de limpiar. El horno, lógicamente, debe estar apagado y frío y no se debe desmontar el vidrio si no tenemos conocimientos básicos.

Para los modelos en los que no se puede quitar el panel de vidrio, el portal aconseja usar vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Después de limpiarlo, el vidrio debe secarse completamente. Si es necesario quitar la puerta entera, se deben seguir siempre las instrucciones de cada horno, ya que un desmontaje erróneo puede romper el electrodoméstico. Es fundamental no forzar ningún componente y, en caso de poner en riesgo el vidrio, es mejor dejarlo como está.