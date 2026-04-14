La jaula de Faraday y por qué están pidiendo que envuelvas tus tarjetas de crédito en papel de aluminio: parece rudimentario pero es lo más eficaz

A medida que se actualizan las modalidades y métodos de pago, se actualizan también los métodos para sustraer datos bancarios o dinero. Para evitar estas situaciones, los ciudadanos de a pie están usando métodos tan rudimentarios y efectivos como envolver sus tarjetas de crédito en papel de aluminio para evitar el robo de sus datos.

La jaula de Faraday

Este método se utiliza porque el aluminio bloquea las señales electromagnéticas que puedan afectar a las tarjetas, creando una especie de jaula de Faraday. La jaula de Faraday es básicamente una caja de metal que funciona como un escudo que protege contra la electricidad del exterior; el metal —papel de aluminio en este caso— funciona como una barrera que atrapa la energía eléctrica y la obliga a quedarse solo por fuera, sin dejar que pase al interior. Este efecto lo podemos extrapolar a cuando un rayo cae sobre un coche o cualquier otro vehículo: a las personas de adentro no les pasa nada; el metal «guía» la descarga hacia el suelo. La jaula de Faraday también bloquea señales, como quedarse sin cobertura cuando subimos a un ascensor. Es, en resumen, una especie de guardaespalda metálico que mantiene el interior libre de ondas y chispas.

El uso del papel aluminio como jaula de Faraday no es un mito ni una teoría de la conspiración. Es cierto que bloquea las ondas electromagnéticas que pretenden atacar hacia nuestros datos bancarios presentes en nuestras tarjetas, aunque no garantiza al 100% la seguridad del interior de nuestras carteras. Sin embargo, los expertos tienen su opinión al respecto en este tema y recomiendan usar herramientas diseñadas y fabricadas específicamente para este tema. Este es el caso de las billeteras con bloqueo RFID, las cuales bloquean al 100% las ondas electromagnéticas del exterior. Otra opción es tener en la app del banco las alertas activas con cada movimiento para conocer todo lo que entra y sale de nuestra cuenta.