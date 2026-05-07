Este martes se aprobaban en el Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público para el año 2026. En concreto, para este año se han convocado un total de 37.017 plazas, en las que ha tenido especial interés la digitalización y la Inteligencia Artificial.

No obstante, muchos se preguntan a que administraciones y organismos van dirigidas estas plazas. De esta forma, de las 37.017 plazas, 9.785 vacantes van destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. Mientras que de las 27.232 restantes la mayor parte se la lleva la Administración General del Estado con 16.527, de las cuales 14.623 son para funcionarios y 1.904 para personal laboral.

En el siguiente enlace se pueden encontrar todas las plazas ofertadas, por puesto y grupo.

Nuevas plazas en digitalización e Inteligencia Artificial

Por otro lado, el ministro de Función Pública también explicó en la rueda de prensa que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, «un 42% más que en la anterior oferta». Además, se incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en «ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato». Asimismo, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

Así, el BOE especifica que «se refuerza la captación de talento especializado en materia de tecnologías, con un incremento del 40% de las plazas de los cuerpos de tecnologías de la información y la comunicación, para continuar la transformación digital de la Administración y las competencias en inteligencia artificial».

Vacantes para emergencias climáticas

En etsa convocatoria también existe una Oferta Extraordinaria para emergencias climáticas. En este caso, el Gobierno ha convocado 346 plazas para profesionales relacionados con el medioambiente, de los que se destacan las 40 vacantes para Observadores de Meteorología del Estado y 33 plazas destinadas al cuerpo Superior de meteorólogos del Estado.

Además, para el personal dedicado a Instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras, el Gobierno también ha reservado 130 vacantes.

Rechazo sindical

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aprobó en el Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Administración General del Estado (AGE) correspondiente al año 2026. Sin embargo, en esta ocasión se produjo una situación sin precedentes, ya que no se conocía el número de plazas de esta convocatoria antes de aprobarse, por lo que no se ha permitido ni siquiera a los sindicatos poder negociar.