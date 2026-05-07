ÚLTIMA HORA

Tensión en Sandringham: el ex príncipe Andrés huye tras ser amenazado por un hombre encapuchado

El ex príncipe Andrés y duque de York, fue presuntamente amenazado por un hombre encapuchado mientras paseaba a sus perros

La escena ocurrió cerca de la finca de Sandringham, en Norfolk

El sospechoso salió de un vehículo y comenzó a gritarle, provocando que el ex miembro de la realeza huyera rápidamente

El ex príncipe Andrés en un acto oficial. (Foto: Getty Images)
El ex príncipe Andrés en un acto oficial. (Foto: Getty Images)

Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe y duque de York, protagonizó este miércoles un nuevo episodio de preocupación relacionado con su seguridad personal después de ser presuntamente amenazado por un hombre encapuchado mientras paseaba a sus perros cerca de la finca de Sandringham, en el condado inglés de Norfolk.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas en las inmediaciones de Wolferton, una pequeña localidad cercana a Sandringham Estate. Según las primeras informaciones, Andrés caminaba acompañado por uno de sus escoltas privados cuando un individuo que se encontraba dentro de un vehículo salió repentinamente y comenzó a dirigirse hacia él mientras le gritaba de manera agresiva.

Fuentes próximas a la investigación aseguran que el sospechoso habría permanecido observando al exduque desde el interior de su coche antes de actuar. Al percatarse de la situación, Andrew y su agente de seguridad reaccionaron rápidamente y corrieron hacia el vehículo en el que se desplazaban. Testigos citados por medios británicos afirman que el antiguo príncipe abandonó el lugar a gran velocidad mientras el hombre trataba supuestamente de perseguirlo.

La Policía de Norfolk acudió minutos después al lugar tras recibir varias llamadas alertando sobre un comportamiento intimidatorio. Los agentes detuvieron a un hombre bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva. Posteriormente, fue trasladado al centro policial de King’s Lynn, donde permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

Noticia en ampliación…

Lo último en Cool

Últimas noticias