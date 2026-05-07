Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe y duque de York, protagonizó este miércoles un nuevo episodio de preocupación relacionado con su seguridad personal después de ser presuntamente amenazado por un hombre encapuchado mientras paseaba a sus perros cerca de la finca de Sandringham, en el condado inglés de Norfolk.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas en las inmediaciones de Wolferton, una pequeña localidad cercana a Sandringham Estate. Según las primeras informaciones, Andrés caminaba acompañado por uno de sus escoltas privados cuando un individuo que se encontraba dentro de un vehículo salió repentinamente y comenzó a dirigirse hacia él mientras le gritaba de manera agresiva.

Fuentes próximas a la investigación aseguran que el sospechoso habría permanecido observando al exduque desde el interior de su coche antes de actuar. Al percatarse de la situación, Andrew y su agente de seguridad reaccionaron rápidamente y corrieron hacia el vehículo en el que se desplazaban. Testigos citados por medios británicos afirman que el antiguo príncipe abandonó el lugar a gran velocidad mientras el hombre trataba supuestamente de perseguirlo.

La Policía de Norfolk acudió minutos después al lugar tras recibir varias llamadas alertando sobre un comportamiento intimidatorio. Los agentes detuvieron a un hombre bajo sospecha de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva. Posteriormente, fue trasladado al centro policial de King’s Lynn, donde permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

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