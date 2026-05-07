Comprobar La Primitiva: resultado y número premiado hoy, jueves 7 de mayo de 2026
Aquí podrás conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 7 de mayo de 2026
El sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 7 de mayo de 2026, ya se está celebrando y en unos instantes podremos comprobar la combinación ganadora y el número premiado.
La Primitiva se celebra todos los jueves y sábados a partir de las 21:40 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias, y hoy se juega por un bote de 17,1 millones de euros.
Cómo jugar a La Primitiva
Jugar a La Primitiva es muy sencillo, tan solo tienes que seleccionar un mínimo de 6 números comprendidos entre el 1 y el 49 para realizar cada apuesta, lo que tendrá un precio de 1 euro. Si bien, como ocurre en otros juegos de Loterías y Apuestas del Estado, tienes varias opciones para jugar a La Primitiva y tener así más posibilidades de ganar el bote:
- Apuesta simple: Son aquellas en las que solo se seleccionan 6 números y hay un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto.
- Apuestas múltiples: Son aquellas en las que se seleccionan más de 6 números (con un máximo de 11) o 5 números por apuesta. Según las combinaciones elegidas el precio del boleto variará.
Pero esto no es todo porque con cada apuesta tienes la oportunidad de participar en el Joker, cuyo precio es de 1 euro más, y puedes ganar hasta 1 millón de euros. Para jugar al Joker de La Primitiva solo tienes que seleccionar la opción de participar y de manera aleatoria se generará un código de 7 cifras con el que podrás participar en este juego asociado.
Cómo funciona La Primitiva
En el sorteo de La Primitiva se extraen los 6 números ganadores, un número complementario y un reintegro, este último no se puede elegir, sino que son los Sistemas Centrales de Loterías los que lo asignan de manera aleatoria. En caso de haber acertado este reintegro, recibirás el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.
Premios de La Primitiva
Los premios de La Primitiva siempre dependerán del número de participaciones que haya tenido cada sorteo y del bote acumulado existente. Si bien, siempre hay un total de siete premios repartidos de la siguiente forma:
-
- Categoría especial: aquellas combinaciones que coinciden con los seis números ganadores y el reintegro. El premio en este caso es el 20% de la re
caudación más el bote acumulado
- Primera categoría: para las combinaciones que tienen los seis números ganadores y su premio es el 40% de la recaudación
- Segunda categoría: para quienes acierten los cinco números del número premiado. El premio es el 21% de lo recaudado
- Tercera categoría: para quienes acierten cuatro de los números ganadores y el premio equivale al 13% de la recaudación total
- Cuarta categoría: para quienes tengan tres números de la combinación ganadora. Reciben un premio de 8 euros
- Quinta categoría: dos números de la combinación ganadora
- Reintegro: se devuelve el coste del boleto
- Categoría especial: aquellas combinaciones que coinciden con los seis números ganadores y el reintegro. El premio en este caso es el 20% de la re
Temas:
- Lotería