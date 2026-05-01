Lady Di al descubierto: en marcha un documental con audios inéditos donde habla de Carlos III, Camilla y el príncipe Andrés

Lady Di sigue siendo un icono, a pesar del paso de los años. La que fuera esposa del actual rey de Inglaterra, Carlos III, marcó toda una época y, a día de hoy, sigue siendo inspiración para muchas mujeres e incluso diseñadores. Pero no todo en la vida de Diana de Gales fue un camino fácil. Su matrimonio con el entonces príncipe de Gales no fue un camino de rosas y su relación con la reina Isabel II del Reino Unido tampoco era la mejor, aunque ella siempre intentó mantenerse fiel a sí misma. Ahora, su figura vuelve a la actualidad con fuerza con un documental que promete dar mucho que hablar por un detalle clave: la publicación de grabaciones inéditas.

Sobre estos vídeos que se proyectarán en el documental, se mostrará la vida jamás contada de la que fue princesa de Gales, así como aspectos de su personalidad hasta ahora desconocidos. La productora británica Love Monday, junto al biógrafo Andrew Morton y su confidente James Colthurst, ha recuperado grabaciones de 1991 que suman más de cinco horas de contenido inédito. Después de décadas de biografías, análisis e interpretaciones sobre su figura, este material supone un nuevo desafío para la narrativa conocida y abre la puerta a conocer más sobre su identidad más íntima, detrás de los muros de Buckingham.

Según los datos que han trascendido y los adelantos disponibles, esta serie documental de tres episodios promete ofrecer un relato centrado en la faceta más humana de Lady Di. Una Diana que, según se desprende de este material, era mucho más compleja de lo que se había mostrado hasta ahora. Desde su cercanía con niños enfermos, pasando por gestos espontáneos como correr en eventos escolares o su papel como madre, alejándose en muchas ocasiones de los estrictos protocolos de palacio, todo apunta a una visión más libre y real de su figura. Lo que se mostrará es una Diana joven, consciente de su posición dentro de la monarquía británica y capaz de observar mucho más allá de lo establecido. Aunque también se escucharán sus opiniones sobre Carlos III, Camilla Parker Bowles o el que por entonces era el príncipe Andrés, ahora desterrado por la monarquía británica.

Según las confesiones de los responsables del documental, el objetivo es acercarse a la princesa desde su propia voz, una voz que en muchas ocasiones quedó silenciada. En esos audios se podrán escuchar distintas versiones de la que no pudo ser reina, revelando su sentido del humor, su resiliencia y también su carácter más cercano. Para quienes quieran profundizar aún más, se recomienda la lectura del libro Tres Reinas de Concha Calleja, donde se perfila en detalle la figura de la princesa y se analiza cómo distintos acontecimientos de su vida influyeron en la construcción de su personalidad compleja.

El documental también abordará el contexto en el que se realizaron estas grabaciones, así como el motivo de su publicación. Las personas que participan poniendo voz a esta otra cara de Lady Di pertenecían a su entorno más cercano: su excompañera de colegio Delissa Needham, su peluquero Sam McKnight, la astróloga Penny Thornton o el bailarín Wayne Sleep, todos ellos testigos directos de su vida más íntima.

Según Andrew Morton, al escuchar las cintas, la experiencia fue impactante: «Fue como asomarse a una realidad paralela». No es ningún secreto que Diana de Gales se sentía sola en palacio y que, a ello, se sumaba la presión constante de la prensa sensacionalista, además de las tensiones internas dentro de la familia real, su bulimia y los problemas de salud mental que atravesó durante años. Todo ello anticipa un contenido especialmente duro en algunos pasajes.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, sí se sabe que llegará en 2027. Será entonces cuando el público tenga la oportunidad de conocer más de cerca a un icono inmortal que sigue despertando admiración en todo el mundo y que marcó un antes y un después en la historia de la monarquía británica.