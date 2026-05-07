Ana Boyer y Fernando Verdasco viven uno de los momentos más especiales de su vida familiar tras el nacimiento de su cuarta hija en común, la primera niña del matrimonio. La pareja anunció la feliz noticia a través de sus redes sociales, compartiendo una tierna fotografía con la que presentaban oficialmente a la pequeña y desvelaban también el nombre elegido: Mía. Con esta decisión, continúan una tradición muy especial dentro de la familia, ya que todos sus hijos tienen nombres que comienzan por la letra «M». Hasta ahora, el matrimonio era padre de tres niños: Miguel, nacido en 2019; Mateo, en 2020; y Martín, que llegó al mundo en 2024.

La publicación compartida por Ana Boyer y Fernando Verdasco emocionó rápidamente a sus seguidores. En la imagen podía verse la diminuta mano de la recién nacida rodeada por las manos de sus padres y de sus hermanos mayores, simbolizando la unión de una familia que ahora suma seis miembros. Junto a la fotografía, escribieron un mensaje breve pero lleno de emoción: «Ya somos seis. Imposible explicar la felicidad que nos has traído». Además, aprovecharon para agradecer públicamente a los profesionales médicos que estuvieron presentes durante el parto.

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El nombre elegido para la niña, Mía, se ha convertido en uno de los más populares de los últimos años en España y en otros muchos países. Se trata de un nombre corto, elegante y fácil de pronunciar en diferentes idiomas, algo muy valorado actualmente por muchas familias. Aunque muchos lo consideran moderno, lo cierto es que su origen está relacionado con el nombre María o Miriam. Su significado suele asociarse a expresiones como «la elegida», «la amada» o «amada por Dios», interpretaciones que han contribuido a aumentar su popularidad.

En España, el nombre Mía ha experimentado un crecimiento constante en la última década. Las nuevas generaciones de padres apuestan cada vez más por nombres breves, internacionales y sonoros, características que encajan perfectamente con esta elección. Además, la palabra «mía» tiene una connotación afectiva y cercana en español e italiano, aportando un toque emocional muy especial.

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La pequeña nació en Madrid, aunque la familia reside habitualmente en Doha, Catar, donde Ana Boyer y Fernando Verdasco viven desde el año 2016. El matrimonio regresó a España semanas antes del nacimiento debido a la creciente tensión e inestabilidad que atraviesa Oriente Medio en los últimos meses. Los conflictos internacionales y los ataques registrados en distintos países de la región llevaron a la pareja a instalarse temporalmente en Madrid junto a sus hijos para vivir esta etapa rodeados de sus seres queridos. A pesar de la preocupación generada por la situación internacional, Ana y Fernando siempre trataron de transmitir tranquilidad tanto a través de sus redes sociales como a su entorno más cercano. Sin embargo, decidieron que el nacimiento de su hija se produjera en España, cerca de sus familias y contando con el apoyo necesario para afrontar los primeros días con una recién nacida y tres niños pequeños en casa.

La historia de amor entre Ana Boyer y Fernando Verdasco comenzó en 2013. Ambos coincidieron en Ibiza y posteriormente volvieron a verse en un concierto de Enrique Iglesias. Lo que empezó como una amistad discreta terminó convirtiéndose en una sólida relación sentimental alejada del foco mediático. Dos años después decidieron dar un paso más y comenzaron a vivir juntos en Madrid. En 2017 celebraron una boda íntima y exclusiva en la isla caribeña de Mustique, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos. Fue una ceremonia muy cuidada y emotiva, marcada por la ausencia de Miguel Boyer, padre de Ana, fallecido años antes. Julio José Iglesias ejerció como padrino y entre los invitados destacaron rostros conocidos del deporte y la sociedad española, como Feliciano López.

Desde entonces, la pareja ha construido una familia numerosa y muy unida. La llegada de Miguel inauguró una etapa centrada en la paternidad y la vida familiar, seguida poco después por Mateo y Martín. A lo largo de estos años, tanto Ana como Fernando han hablado en distintas ocasiones del fuerte vínculo que les une y de la importancia que tiene para ellos mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal.