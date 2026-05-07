La comedia de acción que triunfa en Prime Video: una hora y 40 minutos de risas y puro entretenimiento

Tras erigirse como una especie de «Tarantino británico» con películas como Lock & Stock (1998), Snatch, Cerdos y diamantes (2000) y RocknRolla (2008), Guy Ritchie pasó un periodo complicado como director en el que parecía haber perdido su sello de identidad gamberro y la divertida e inteligente verborrea de sus siempre carismáticos personajes. No obstante, el londinense vive en la actualidad un momento creativo plácido y cargado de proyectos en una remontada profesional y comercial que comenzó con una cinta estrenada en 2023. El filme en cuestión triunfa ahora en Prime Video: Operación Fortune es un largometraje de acción y humor perfecto para una noche de «manta y peli».

Los apasionados del género que disfruten con una buena dosis de peleas, disparos y diálogos afilados como una navaja de Albacete, están de enhorabuena. La duodécima película de Ritchie es un entretenimiento ideal y sin pretensiones que mezcla elegancia y brutalidad en cada secuencia, gracias sobre todo a la presencia y protagonismo indiscutible de Jason Statham, la estrella fetiche del realizador cuyo papel vuelve a ser el del héroe protagonista de una compleja misión cargada de glamour y de todos los clichés disfrutones del cine de espías.

La distribución limitada, los retrasos constantes y la competencia en salas de otras apuestas como John Wick 4 o Creed III la convirtieron en un fracaso de taquilla. Sin embargo, su planteamiento ligero la convierte en una opción ideal para un mercado del streaming que no obedece a las exigencias de reclamo de la gran pantalla.

Prime Video tiene la comedia de acción perfecta: ‘Operación Fortune’

Prime Video junto a Tivify es la única plataforma que tiene disponible Operación Fortune: El gran engaño. El argumento oficial de la historia, escrita por el propio Ritchie, Ivan Atkinson y Marn Davies es el siguiente:

«El agente del MI6 Orson Fortune (Statham) y su equipo reclutan a una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood (Josh Harnett) para que los ayude en una misión encubierta de rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales a manos del multimillonario Greg Simmonds (Hugh Grant)».

El elenco secundario se completa con la aparición de Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone, Eddie Marsan, Eugenia Kuzmina, Peter Ferdinando y Lourdes Faberes, entre otros.

El triunfo del «espionaje doméstico»

Con una puesta en escena desenfadada y directa para la audiencia de Prime Video, Operación Fortune ha vuelto a demostrar cómo las plataformas pueden terminar siendo ese «nuevo cine de videoclub» de antaño.

El guion sigue una estructura clásica de las historias de atracos, con la creación de un equipo con diferentes habilidades y secuencias de infiltración donde emerge esa distensión, y el innegable talento cómico de un casting que, sobre todo, parece ser el primero en estar disfrutando de cada secuencia. En definitiva, esa atmósfera acaba calando en el tono general de una película que no viene a cambiar el género, ni falta que hace.

Los espectadores llegarán a ella buscando la acción desenfadada de Statham y se quedarán al ver a un Hugh Grant dando vida a un villano que sin duda es uno de los personajes más divertidos de su carrera.