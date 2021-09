En la madrugada de este jueves desde el Centro Espacial Kennedy, una de las bases de la NASA en el estado de Florida, se ha producido el lanzamiento de Inspiration4 la nave de SpaceX tripulada por los que son los primeros turistas en el espacio y que van a llevar a cabo una misión que durará tres días.

Inspiration4: Así es la misión de SpaceX que ha lanzado a los primeros turistas en el espacio

Con mucha emoción por parte de los pasajeros, Inspiration4 se ha puesto en orbita con los primeros turistas espaciales de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, los cuales van a llevar a cabo una misión de tres días en órbita alrededor de la Tierra .

«Sin nerviosismo, ¡estamos emocionados de irnos!»: Así describió el multimillonario estadounidense Jared Isaacman su estado de ánimo a los periodistas antes del lanzamiento en la madrugada de hoy Jueves. Isaacman es el empresario (fundador de Shift4 Payments) piloto y astronauta aficionado que habría pagado la friolera de 200 millones de dólares (aunque nadie confirma la cifra) por volar al espacio acompañado de otros civiles a quienes ha pagado el billete.

Detrás de él, se encontraba el cohete gigante Falcon 9, en el que ya viajan a los cuatro tripulantes, todos civiles, de la misión, que lleva por nombre Inspiration4 y que se suma a los lanzamientos previos de los últimos meses tanto por parte de Virgin como de Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos.

You can re-watch the launch of the #Inspiration4 mission here: https://t.co/rrK4BZy3Fu pic.twitter.com/rMET0QFtGs

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 16, 2021