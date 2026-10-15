La importante reflexión de Séneca sobre el valor de la amistad: «El sabio, por más contento que esté consigo mismo, quiere sin embargo tener amigos»

Lucio Anneo Séneca (Córdoba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.) es uno de los filósofos más importantes de la historia y uno de los padres del estoicismo. Nacido en Córdoba, de joven se marchó a Roma, donde se convirtió en un importante filósofo, político, orador y escritor durante el Imperio Romano. También fue preceptor y consejero del joven emperador Nerón durante sus primeros años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Séneca.

Séneca es uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos, que nació en la antigua Corduba durante el Imperio Romano y que desde bien joven se crió intelectualmente en la ciudad de Roma. Tras ejercer como senador, cuestor y pretor, fue desterrado a Córcega acusado de adulterio y años después regresó a Roma para ser nombrado tutor de Nerón, que a la postre se convertiría en emperador. Es más, Séneca fue su consejero durante los primeros años de mandato.

En el 65 d. C., Séneca fue acusado de perpetrar una conjura de Pisón contra Nerón y, aunque no se pudo probar, el emperador le animó a suicidarse, cosa que cumplió cortándose las venas en una bañera. Su final está inmortalizado en la obra de arte ‘El suicidio de Séneca’ (1871), realizada por Manuel Domínguez Sánchez. Este fue el final del importante pensador que pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. Su mujer y todos sus descendientes hicieron lo propio para no sufrir la ira de Nerón.

Las mejores frases de Séneca

«El sabio, por más contento que esté consigo mismo, quiere sin embargo tener amigos». Esta es la última reflexión de Séneca, que durante su vida y obra ha dejado un legado de frases que a día de hoy son seguidas por miles de millones de personas. Muchas de estas están recogidas en ‘Cartas morales a Lucilio’ o ‘Epístolas morales a Lucilio’, que son un conjunto de 124 cartas que escribió durante sus últimos años de vida a un procurador romano de Sicilia. Puedes consultar las mejores frases de Séneca a continuación: